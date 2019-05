BWW Review: For One Night Only TIAGO BARBOSA Presents His Show: ESTRADA - SONHOS NAO ENVELHECEM, at Theatro NET SP

Brazilian actor who is famed for his role as Simba in the Brazilian and Spanish stage of The Lion King, Tiago Barbosa returns to Brazil with the show ESTRADA (Road).

The one-man show brings together on stage the memories and successes of his career as a singer and actor.

Tendo a música como amiga de infância, foi aos 30 anos de idade que Tiago Barbosa decidiu fazer as malas e embarcar em uma viagem histórica, emocionante e divertida. Juntou nelas suas memórias e referências, e caiu na estrada, disposto a dar novos passos e chegar a novos lugares. Assim surgiu a ideia do show que, desde 2015, traduz sua caminhada, onde ele conta enquanto canta sobre experiências, aprendizados e inspirações.

O Theatro NET SP recebe no dia 27 de maio, às 21hRS, o inédito "Estrada - Sonhos não envelhecem", com um set list escolhido a dedo, cheio de sucessos de grandes nomes da música, entre eles Chico Buarque, Milton Nascimento, Tim Maia, Jorge Ben Jor, incluindo ainda composições autorais, clássicos da Disney e homenagens aos espetáculos que abrilhantou.

Tiago Barbosa as Simba (The Lion King)

photo by Fabio Manzano

"O show conta sobre a história da minha vida em três momentos diferentes. Ele é a minha evolução, minha descoberta musical, provocada por uma efervescência, uma inquietação desde a infância. Começo com uma música mais reflexiva, que conta um pouco sobre como foi minha infância e como poderia ter sido; Parto da influência do meu pai, com um pouco de MPB, Samba, e R&B, depois entro em um momento mais clássico, com orquestra, chego até a história do programa Ídolos, que é o momento onde preciso me entender e aceitar como um cantor, até a fase em que descubro o universo do teatro musical e começo a trabalhar para a Disney, chegando até o momento em que estou, de enfim compor o som que realmente gostaria de fazer e que por muito tempo optei por esconder. Isso é a estrada...", explica Tiago.

Com um clima intimista, influenciado pela estética do universo vintage, e sem abrir mão da modernidade, Tiago é acompanhado por 9 músicos, 3 backing vocals e a participação de um coral, que assim como os convidados especiais, o apoiam na condução de um show que ganha agora uma nova roupagem sem perder sua identidade, e promove momentos emocionantes e também dançantes, que se conectam à verdadeira essência do artista.

Sob direção de Tiago Barbosa e Rodrigo Miallaret, com direção musical de Jorge de Godoy e Gilberto Rodrigues, direção de produção de José Vinícius Toro, o show "Estrada - Sonhos não envelhecem" é apresentado pela Porto Seguro, realização da LAB Cultural, Brain+ e Theatro Net SP e realiza única apresentação no dia 27 de maio, segunda-feira, no Theatro NET SP, em São Paulo.

SOBRE O ARTISTA

Tiago Barbosa as Lord Pinklenton

(Rodgers and Hammerstein's Cinderella)

photo by Nelson Pará

Ele é carioca, filho de pais envolvidos com a música, e respira arte desde os cinco anos de idade. De São João de Meriti, Tiago é formado em Pedagogia e cursava Fonoaudiologia quando precisou interromper os estudos para pegar a estrada e viver de arte em São Paulo.

Com um currículo profissional de alto nível, o artista multifacetado, que antes de brilhar no universo dos musicais dentro e fora do Brasil foi preparador vocal do renomado grupo de teatro da ONG "Nós do Morro"- localizada no Morro do Vidigal -, teve ainda uma passagem bem sucedida pelo Reality Show "Ídolos 2012", exibido pela Rede Record - onde foi um dos mais fortes candidatos da atração. No mesmo ano estreou no mundo do teatro musical, onde encarou a grande responsabilidade de protagonizar o maior espetáculo da Broadway e da Disney no país, "O Rei Leão". Tiago foi escolhido pela criadora e diretora-geral do musical, a americana Julie Taymor, para dar vida ao personagem Simba e foi considerado por ela o melhor intérprete entre todas as montagens já realizadas no mundo.

Sua atuação como o jovem leão, lhe rendeu em 2014 o prêmio de "Melhor Ator Revelação" na segunda edição do Prêmio Bibi Ferreira, e na mesma época, teve sua "Trajetória de Vida" premiada na 12ª edição do Troféu Raça Negra. Tempos depois integrou o elenco da divina comédia da Broadway, "Mudança de Hábito", onde deu vida ao capanga TJ e explorou uma veia cômica até então desconhecida pelo público. Já em 2016 estrelou "Cinderella, o Musical da Broadway", o clássico de Rodgers and Hammerstein, onde se dividiu entre dois papéis: Lord Pinklenton, que o desafiou vocalmente exigindo um estilo operístico, e Príncipe Topher, que lhe rendeu a conquista de "primeiro príncipe negro", entre todas as montagens pelo mundo.

Morando há três anos na Espanha, Tiago aceitou o convite da Disney para reviver seu primeiro protagonista e integrar a Cia de "El Rey León", em Madrid, o que deu início a sua carreira internacional. Atualmente em cartaz no Teatro Lope De Vega como Simba oficial, ele aproveita suas vindas ao Brasil para seguir com seu projeto musical solo, lançado em 2015, onde resgata suas raízes e influências musicais enquanto relembra as conquistas e leva ao palco a ideia de que toda história tem um começo; Através de um repertório eclético e variado, Tiago passeia de forma musical e cronológica pela estrada que o trouxe até aqui.

SERVIÇO:

photo by Romero de Luque

ESTRADA - COM TIAGO BARBOSA

APRESENTADO POR: PORTO SEGURO

PRODUÇÃO: LAB CULTURAL

REALIZAÇÃO: LAB CULTURAL, BRAIN + E THEATRO NET SP

Data: 27 de maio (segunda) às 21hrs - Única Apresentação

Local: Theatro NET SP - 5º andar (Shopping Vila Olímpia)

R. Olimpíadas, 360 - Pinheiros, São Paulo - SP

Ingressos - De R$ 150 a 50 reais

Vendas: Ingresso Rápido

Capacidade: 790

Estacionamento: O shopping possui estacionamento próprio e com serviço de valet.

Tabela de preços de TIAGO BARBOSA - ESTRADA:

SETORES ESPECIFICAÇÕES VALORES Plateia Central INTEIRA R$ 150 MEIA R$ 75 Plateia Lateral INTEIRA R$ 150 MEIA R$ 75 Balcão Nobre INTEIRA R$ 120 MEIA R$ 60 Balcão INTEIRA R$ 100 MEIA R$ 50

- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

- Clientes Porto Seguro e acompanhante tem direito a 50% de desconto na compra dos ingressos

- Cliente NET e acompanhante tem direito a 50% de desconto na compra dos ingressos

BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Theatro Net SP - Shopping Vila Olímpia

Funcionamento da Bilheteria localizada no Piso Térreo: De 2ª a sábado, das 10h às 22h | Domingos e feriados das 12h às 20h.

LOCAIS DE VENDA - SUJEITO A TAXA DE CONVENIÊNCIA

Vendas pela internet: Através do site www.ingressorapido.com.br. ou pelo aplicativo da Ingresso Rápido.

Vendas e atendimento pelo telefone: (011) 4000-1139 | De segunda a sábado das 10:00 às 20:00 e aos feriados das 12:00 às 18:00

Reservas para grupos:

Formas de Pagamento: dinheiro, aceitamos todos os cartões de crédito, débito, vale cultura nas bandeiras (Alelo & Ticket) e dinheiro. Não aceitamos cheques.

Venda a grupos: grupos@brainmais.com ou pelos telefones (11) 3439-9312 / (11) 94536-7083 / (11) 94536-6682.





