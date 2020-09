BWW Review: Diogo Vilela Honors Cauby Peixoto in CAUBY, UMA PAIXAO, in a Free Live.

The presentation will take place on September 24 (Thursday), at 8:30 pm

Cauby Peixoto (1931 - 2016) was a Brazilian singer, whose career lasted from the late 1940s until his death in 2016. He is known for his deep voice and extravagant mannerisms and hairstyles. He had a brief career in the United States in the 1950s, where he presented under the pseudonyms Ron Coby or Coby Dijon.

As part of the project "PALCO INSTITUTO UNIMED-BH EM CASA", in its second edition, this icon of Brazilian music will be honored in the monologue "CAUBY, UMA PAIXÃO", an adaptation by Flávio Marinho of the great musical "CAUBY, CAUBY", with Diogo Vilela.

The presentation will take place on September 24 (Thursday), at 8:30 pm featuring translation in Brazilian Sign Language (BSL) and audio description to ensure access for people with hearing and visual impairments.

Diogo Vilela as Cauby Peixoto

Photo by Dalton Valério

Após reunir uma plateia de mais de 240 mil pessoas em suas transmissões on-line e pela TV, o "PALCO INSTITUTO UNIMED-BH EM CASA", em sua 2ª temporada retorna no mês de setembro com mais uma série de lives, diretamente dos Teatros Claro Rio e SP, GRATUITAS e ao vivo pelos canais no Youtube do Sesc em Minas (SescemMinasGerais) e do Teatro Claro Rio (TeatroClaroRio) ou do Teatro Claro SP (TeatroClaroSP) e pelo Canal 500 da Claro TV.

O primeiro espetáculo será o monólogo uma adaptação de Flávio Marinho do grande musical "CAUBY, CAUBY", com DIOGO VILELA. A apresentação será no dia 24 de setembro (quinta-feira), às 20h30.

Cauby Peixoto himself

Photo by Divulgação

O roteiro de "CAUBY, UMA PAIXÃO" está baseado no espetáculo musical "CAUBY, CAUBY" e acrescido de novas canções que foram gravadas por Cauby e que habitam o imaginário coletivo até hoje. Com roteiro de Flavio Marinho, o show-teatro-musical percorre a carreira do cantor, pontuada por músicas como "Conceição", "A Perola e o Rubi", "Molambo", "Samba do Avião", "Eu e a Brisa", entre tantos sucessos gravados pelo artista que, até hoje, tem um público cativo, que o ama e o faz inesquecível para nossa cultura. Para Flavio Marinho, "o espetáculo parte da seguinte premissa: se vivo estivesse, como Cauby reagiria ao fazer um espetáculo nos dias de hoje, em condições tão especiais? No final do espetáculo, veremos que ele está mais vivo que nunca em nossos corações e na nossa lembrança".

O ator Diogo Vilela estará acompanhado em cena pela diretora musical Liliane Secco e pelo saxofonista Fernando Trocado, com figurinos de Ronald Teixeira, Luz de Daniela Sanchez, produção executiva de Marco Aurélio Monteiro e direção de produção de Marília Milanez.

"CAUBY, UMA PAIXÃO surgiu recentemente em nossos corações e imaginário, durante a pandemia, com o intuito de espalhar alegrias e amor ao público, que anda necessitado de ternura em tempos difíceis, e de realizar um trabalho com qualidade artística, mesmo durante este período", diz o ator Diogo Vilela.

CAUBY, UMA PAIXÃO

Diogo Vilela as Cauby Peixoto

Photo by Dalton Valério

FICHA TÉCNICA:

Ator - Diogo Vilela

Roteiro - Flavio Marinho

Diretora musical e pianista - Liliane Secco

Saxofonista - Fernando Trocado

Direção de arte - Ronald Teixeira

Designer de luz - Daniela Sanches

Produção Executiva - Marco Aurélio Monteiro

Direção de Produção - Marília Milanez.

CLASSIFICAÇÃO: livre

DURAÇÃO: 60 minutos.

ONDE: Canais no Youtube do Sesc em Minas (SescemMinasGerais) e do Teatro Claro Rio (TeatroClaroRio) ou do Teatro Claro SP (TeatroClaroSP) e pelo Canal 500 da Claro TV.

Os espetáculos contarão com tradução de libras e áudio descrição para garantir o acesso das pessoas com deficiências auditivas e visuais.

