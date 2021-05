Anúncio Especial: Allégresse Morumbi Agora é Também Uma Produtora

A Allégresse Morumbi agora se qualifica também como uma Empresa de Produções Artísticas.

Conhecida por sua área de escola de artes, a Allégresse Morumbi a partir de agora é também uma produtora artística.

Les Misérables será a primeira de grandes obras originais e autorais que a Allégresse está desenvolvendo. O foco será da Allégresse que segue visando capacitar estudantes e jovens talentos os tornando também semiprofissional e profissional, através de suas produções.

Sobre a Allegresse Dança & Arte:

A Allégresse nasceu do sonho de tornar a ARTE uma realidade para crianças, jovens e adultos, por isso o nome Allégresse como a mais profunda alegria manifestada externamente. Com a missão de despertar em cada aluno a sua forma mais pura de expressão de uma maneira simples, espontânea e completa. E valores que estão acima de tudo voltados ao respeito à individualidade de cada um, baseados na alegria como forma de expressão. A escola foi inaugurada em fevereiro de 2017, pelas empresárias Juliana Alfano e Janaína Melazo. A escola oferece cursos de ballet clássico, jazz dance, hip-hop, canto, interpretação, dança acrobática, circo, sapateado americano e teatro. Além dos cursos regulares a escola oferece workshops voltados às técnicas de especialização na área artística e práticas de mercado, com um corpo docente altamente qualificado com formação acadêmica nas suas respectivas áreas e atuantes no mercado artístico profissional. A área pedagógica foi desenvolvida visando não apenas o conteúdo artístico, mas o desenvolvimento físico e psicológico de formação do indivíduo, como trabalho motor, ética, trabalho em equipe e cooperação.