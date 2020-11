Akemy Cristina Voltou Aos Palcos Em JOÃƒO E MARIA â€“ O MUSICAL

Atriz Akemy Cristina retornou aos palcos em uma versão inédita musical de ´João e Maria´ em cartaz em São Paulo, com direção de Fernanda Chamma e Daniela Stirbulov, em um formato diferenciado respeitando o distanciamento social.

Em um espaço alternativo, o musical tem apresentações em um palco semi-arena, o musical é para toda família e tem aproximadamente 70 minutos de duração. A montagem tem participação de 60 jovens talentos, divididos em dois elencos, entre eles a atriz Akemy Cristina.

A narrativa, universalmente conhecida, traz símbolos do medo e da coragem, dos sonhos e dos pesadelos, mantendo atual o conto alemão escrito em 1812. 'João e Maria - O Musical' traz esperança para enfrentarmos as dificuldades com músicas alegres e emocionantes e cenas de muita risada e suspense também.

Com músicas originais compostas por Fred Silveira, 'João e Maria - O Musical' conta a clássica trajetória da dupla que encontra uma casa feita de doces habitada por uma Bruxa, interpretada por Ivan Parente que também da vida à Madrasta, casada com o Pai (Adriano Fanti) de Maria e João. A direção musical é de Willian Sancar e as coreografias de Mariana Barros.

Akemy Cristina é atriz e cantora. Com apenas 12 anos de idade, já possui um currículo extenso. Participou dos espetáculos musicais 'Banquete de Natal', 'Marias do Brasil' e 'A Megera Domada', os três com direção de Fernanda Chamma. Integrou o elenco do espetáculo 'O Rei e A Coroa Enfeitiçada', com direção de Cininha de Paula e Cynthia Falabella. Participou da websérie 'A Fuga', com direção de Cininha de Paula e Charles Daves. Recentemente, integrou o elenco do espetáculo de natal 'A Christmas Carol', que ficou em cartaz no Teatro Renault, em 2019, com direção de Fernanda Chamma. Atualmente participa do elenco da adaptação musical do clássico 'João e Maria', em cartaz no Teatro-D.

