Orion Sun comes to Botanique in March. The performance is set for 2 March 2025. Orion Sun, 27 ans, trace une voie unique dans le paysage musical avec un style de R&B alternatif qui résonne profondément avec sa génération.

Inspirée par des légendes comme Billie Holiday, Stevie Wonder, et Lauryn Hill, sa musique est un mélange complexe et sans concession de genres. Son précédent album, « Hold Space For Me » (2020), a reçu de nombreuses acclamations de la part d'organismes tels que NPR, BBC Radio, Pitchfork, i-D, Fader, Billboard, NYLON, Hypebeast, Stereogum, et bien d'autres encore, en plus d’avoir cumulé plus de 40 millions de streams, solidifiant sa position parmi les artistes à suivre.En 2022, elle dévoilait « Getaway », un EP qui marque un tournant artistique et personnel.

Ce projet, reflet de son parcours de découverte de soi et de guérison, montre son évolution continue et son engagement envers une musique intimiste et transformatrice. Forte de sa notoriété grandissante, des collaborations avec Fred Again et Daniel Caesar et ses 5 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, Orion Sun est prête à présenter son nouvel album éponyme : « Orion ». Après un hiatus de deux ans, ce disque illustre sa persévérance et son évolution tout en promettant de renforcer la place de la jeune Orion Sun parmi les artistes les plus essentiels de la scène musicale actuelle.

