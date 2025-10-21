 tracker
Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater

The event was hosted by series lead Erika Henningsen on October 20.

Oct. 21, 2025
Hazbin Hotel: Live on Broadway, the first-ever concert event celebrating the hit adult animated musical series, was hosted by series lead Erika Henningsen, on October 20 at New York’s Majestic Theater. BroadwayWorld was there and you can check out photos from the event below!

In connection with the Season Two premiere screening, Hazbin Hotel: Live on Broadway featured performances from the cast of the show’s hit songs from Seasons One and Two. Produced by award-winning RadicalMedia, the concert will also be available on Prime Video at a later date. 

Hazbin Hotel: Live on Broadway was directed by Joe DeMaio and produced by award-winning RadicalMedia, known for their stage-to-screen adaptations (Hamilton, Merrily We Roll Along), with Dave Sirulnick, Karla Zambrano and Jon Kamen serving as Executive Producers, Adrian Salpeter and Samantha Mustari as Producers, and Meredith Bennett as Supervising Producer.  

The second season of Hazbin Hotel, premiering October 29, will consist of eight episodes, with two episodes rolling out weekly through November 19. The series will be available on Prime Video in more than 240 countries and territories worldwide. 

The Season Two soundtrack features all new original songs written and produced by Sam Haft and Andrew Underberg, and performed by Erika HenningsenStephanie BeatrizKeith DavidKimiko GlennBlake RomanAmir TalaiAlex BrightmanChristian BorleJeremy JordanJessica VoskJoel PerezLilli CooperKrystina Alabado, Patrick Stump, Darren CrissShoba NarayanPatina MillerLiz Callaway, Leslie Rose Kritzer, James Monroe IglehartAndrew DurandKevin Del AguilaDaphne Rubin-Vega and Alex Newell

Photo Credit: Bruce Glikas

Signage at The Majestic Theatre
Signage at The Majestic Theatre

Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater Image
Vivienne Medrano, Blake Roman, Jessica Vosk, Jeremy Jordan, Erika Henningsen, Christian Borle, Krystina Alabado, Amir Talai, Kimiko Glenn, Sam Haft and Richard Horvitz

Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater Image
Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater Image
Lilli Cooper, Blake Roman, Vivienne Medrano, Jessica Vosk, Jeremy Jordan, Erika Henningsen, Christian Borle, Krystina Alabado, Amir Talai, Kimiko Glenn and Joel Perez

Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater Image
Lilli Cooper, Blake Roman, Vivienne Medrano, Brandon Rogers, Jeremy Jordan, Jessica Vosk, Erika Henningsen, Christian Borle, Krystina Alabado, Amir Talai, Joel Perez, Kimiko Glenn, Andrew Underberg, Richard Horvitz, Sam Haft and Shoba Narayan

Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater Image
"Vox"
"Vox"

"Vox"
Christian Borle
Christian Borle

Christian Borle
Christian Borle

Christian Borle
Christian Borle

Erika Henningsen
Erika Henningsen

Erika Henningsen
Erika Henningsen

Erika Henningsen
Erika Henningsen

Jeremy Jordan
Jeremy Jordan

Jeremy Jordan
Jeremy Jordan

Jeremy Jordan
Jeremy Jordan

Kimiko Glenn
Kimiko Glenn

Kimiko Glenn
Kimiko Glenn

Blake Roman
Blake Roman

Blake Roman
Blake Roman

Blake Roman
Blake Roman

Vivienne Medrano
Vivienne Medrano

Vivienne Medrano
Vivienne Medrano

Vivienne Medrano
Vivienne Medrano

Krystina Alabado
Krystina Alabado

Krystina Alabado
Krystina Alabado

Krystina Alabado
Krystina Alabado

Amir Talai
Amir Talai

Amir Talai
Amir Talai

Jessica Vosk
Jessica Vosk

Jessica Vosk
Jessica Vosk

Jessica Vosk
Jessica Vosk

Sam Haft
Sam Haft

Sam Haft
Sam Haft

Lilli Cooper
Lilli Cooper

Lilli Cooper
Lilli Cooper

Lilli Cooper
Lilli Cooper

Joel Perez
Joel Perez

Joel Perez
Joel Perez

Richard Horvitz
Richard Horvitz

Richard Horvitz
Richard Horvitz

James Monroe Iglehart
James Monroe Iglehart

James Monroe Iglehart
James Monroe Iglehart

Patina Miller
Patina Miller

Patina Miller
Patina Miller

Sarah Stiles
Sarah Stiles

Sarah Stiles
Sarah Stiles

Shoba Narayan
Shoba Narayan

Shoba Narayan
Shoba Narayan

Stephanie Beatriz
Stephanie Beatriz

Stephanie Beatriz
Stephanie Beatriz

Stephanie Beatriz
Stephanie Beatriz

Don Darryl Rivera
Don Darryl Rivera

Don Darryl Rivera
Don Darryl Rivera

Kevin Del Aguila
Kevin Del Aguila

Kevin Del Aguila
Kevin Del Aguila

Jared Goldsmith
Jared Goldsmith

Jared Goldsmith
Jared Goldsmith

Brandon Rogers
Brandon Rogers

Brandon Rogers
Brandon Rogers

Brandon Rogers
Brandon Rogers

Andrew Underberg
Andrew Underberg

Andrew Underberg
Andrew Underberg

Skyler Shields
Skyler Shields

Jessica Vosk and Jeremy Jordan
Jessica Vosk and Jeremy Jordan

Krystina Alabado, Vivienne Medrano and Erika Henningsen
Krystina Alabado, Vivienne Medrano and Erika Henningsen

Joel Perez, Lilli Cooper and Christian Borle
Joel Perez, Lilli Cooper and Christian Borle

Sam Haft and Andrew Underberg
Sam Haft and Andrew Underberg

Sam Haft and Andrew Underberg
Sam Haft and Andrew Underberg

Krystina Alabado and Erika Henningsen
Krystina Alabado and Erika Henningsen

Krystina Alabado and Erika Henningsen
Krystina Alabado and Erika Henningsen

Krystina Alabado and Erika Henningsen
Krystina Alabado and Erika Henningsen

Krystina Alabado and Erika Henningsen
Krystina Alabado and Erika Henningsen

Erika Henningsen and Stephanie Beatriz
Erika Henningsen and Stephanie Beatriz

Erika Henningsen and Stephanie Beatriz
Erika Henningsen and Stephanie Beatriz

Erika Henningsen and Stephanie Beatriz
Erika Henningsen and Stephanie Beatriz

Kimiko Glenn and Jessica Vosk
Kimiko Glenn and Jessica Vosk

Krystina Alabado and Blake Roman
Krystina Alabado and Blake Roman

Joel Perez, Lilli Cooper, Krystina Alabado, Stephanie Beatriz
Joel Perez, Lilli Cooper, Krystina Alabado, Stephanie Beatriz

Joel Perez and Lilli Cooper
Joel Perez and Lilli Cooper

Joel Perez and Lilli Cooper
Joel Perez and Lilli Cooper

Skyler Shields and Blake Roman
Skyler Shields and Blake Roman

Jessica Vosk and Erika Henningsen
Jessica Vosk and Erika Henningsen

Krystina Alabado and Amir Talai
Krystina Alabado and Amir Talai

Jeremy Jordan and Erika Henningsen
Jeremy Jordan and Erika Henningsen

Jeremy Jordan and Erika Henningsen
Jeremy Jordan and Erika Henningsen

Jeremy Jordan and Erika Henningsen
Jeremy Jordan and Erika Henningsen

Erika Henningsen and Blake Roman
Erika Henningsen and Blake Roman

Christian Borle and Skye Mattox
Christian Borle and Skye Mattox

Christian Borle and Skye Mattox
Christian Borle and Skye Mattox

Christian Borle and Skye Mattox
Christian Borle and Skye Mattox

Don Darryl Rivera, James Monroe Iglehart and Dawn Phelps
Don Darryl Rivera, James Monroe Iglehart and Dawn Phelps

Jessica Vosk and Dave Godar
Jessica Vosk and Dave Godar

Jessica Vosk and Dave Godar
Jessica Vosk and Dave Godar

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

"Hazbin Hotel" fans
"Hazbin Hotel" fans

Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater Image
Lilli Cooper, Blake Roman, Vivienne Medrano, Brandon Rogers, Jeremy Jordan, Jessica Vosk, Erika Henningsen, Christian Borle, Krystina Alabado, Amir Talai, Joel Perez, Kimiko Glenn, Andrew Underberg, Richard Horvitz, Sam Haft and Shoba Narayan

Signage at The Majestic Theatre
Signage at The Majestic Theatre

Signage at The Majestic Theatre
Signage at The Majestic Theatre

Signage at The Majestic Theatre
Signage at The Majestic Theatre

Signage at The Majestic Theatre
Signage at The Majestic Theatre


