Photos: Inside HAZBIN HOTEL: LIVE ON BROADWAY Concert at the Majestic Theater

The event was hosted by series lead Erika Henningsen on October 20.
Hazbin Hotel: Live on Broadway, the first-ever concert event celebrating the hit adult animated musical series, was hosted by series lead Erika Henningsen, on October 20 at New York’s Majestic Theater. BroadwayWorld was there and you can check out photos from the event below!
In connection with the Season Two premiere screening, Hazbin Hotel: Live on Broadway featured performances from the cast of the show’s hit songs from Seasons One and Two. Produced by award-winning RadicalMedia, the concert will also be available on Prime Video at a later date.
Hazbin Hotel: Live on Broadway was directed by Joe DeMaio and produced by award-winning RadicalMedia, known for their stage-to-screen adaptations (Hamilton, Merrily We Roll Along), with Dave Sirulnick, Karla Zambrano and Jon Kamen serving as Executive Producers, Adrian Salpeter and Samantha Mustari as Producers, and Meredith Bennett as Supervising Producer.
The second season of Hazbin Hotel, premiering October 29, will consist of eight episodes, with two episodes rolling out weekly through November 19. The series will be available on Prime Video in more than 240 countries and territories worldwide.
The Season Two soundtrack features all new original songs written and produced by Sam Haft and Andrew Underberg, and performed by Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Keith David, Kimiko Glenn, Blake Roman, Amir Talai, Alex Brightman, Christian Borle, Jeremy Jordan, Jessica Vosk, Joel Perez, Lilli Cooper, Krystina Alabado, Patrick Stump, Darren Criss, Shoba Narayan, Patina Miller, Liz Callaway, Leslie Rose Kritzer, James Monroe Iglehart, Andrew Durand, Kevin Del Aguila, Daphne Rubin-Vega and Alex Newell.
Signage at The Majestic Theatre
Vivienne Medrano, Blake Roman, Jessica Vosk, Jeremy Jordan, Erika Henningsen, Christian Borle, Krystina Alabado, Amir Talai, Kimiko Glenn, Sam Haft and Richard Horvitz
Lilli Cooper, Blake Roman, Vivienne Medrano, Jessica Vosk, Jeremy Jordan, Erika Henningsen, Christian Borle, Krystina Alabado, Amir Talai, Kimiko Glenn and Joel Perez
Lilli Cooper, Blake Roman, Vivienne Medrano, Brandon Rogers, Jeremy Jordan, Jessica Vosk, Erika Henningsen, Christian Borle, Krystina Alabado, Amir Talai, Joel Perez, Kimiko Glenn, Andrew Underberg, Richard Horvitz, Sam Haft and Shoba Narayan
Vivienne Medrano
Sam Haft
Richard Horvitz
Brandon Rogers
Andrew Underberg
Jessica Vosk and Jeremy Jordan
Krystina Alabado, Vivienne Medrano and Erika Henningsen
Joel Perez, Lilli Cooper and Christian Borle
Sam Haft and Andrew Underberg
Krystina Alabado and Erika Henningsen
Erika Henningsen and Stephanie Beatriz
Krystina Alabado and Blake Roman
Joel Perez, Lilli Cooper, Krystina Alabado, Stephanie Beatriz
Skyler Shields and Blake Roman
Jessica Vosk and Erika Henningsen
Krystina Alabado and Amir Talai
Jeremy Jordan and Erika Henningsen
Erika Henningsen and Blake Roman
Christian Borle and Skye Mattox
Don Darryl Rivera, James Monroe Iglehart and Dawn Phelps
Jessica Vosk and Dave Godar
"Hazbin Hotel" fans
