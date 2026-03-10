Photos: Ana Navarro Makes Broadway Debut in BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Navarro appeared in scenes throughout the show as a surprise for the audience.
On Friday, March 6, The View’s Ana Navarro made her Broadway debut for one night only in her favorite Broadway musical, Buena Vista Social Club. See photos here!
Navarro, wearing a 1950s costume designed by Tony Award winner Dede Ayite, appeared in scenes throughout the show as a surprise for the audience.
Watch footage of Navarro preparing for her one-night only appearance, including her costume fitting, movement rehearsals, and more HERE.
Photo credit: Andy Henderson
Ana Navarro in Buena Vista Social Club
