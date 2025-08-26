Broadway Grosses: Week Ending 8/24/25 - MAMMA MIA! Has its Best Week Ever on Broadway

View the latest Broadway Grosses
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 8/24/2025 in BroadwayWorld's grosses section.
Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this week:
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE opened at the Nederlander on 8/18. The production received generally mixed reviews. Read the reviews HERE.
CALL ME IZZY closed on 8/24. A summer edition of Kids' Night on Broadway took place this week, with 18 participating shows.
For the week ending August 24, MAMMA MIA! grossed $1,785,107 at the Winter Garden Theatre, marking the global hit’s best week ever on Broadway.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: CALL ME IZZY (11.3%), HELL'S KITCHEN (9.5%), SIX: THE MUSICAL (8%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (6%), CHICAGO (5.6%), THE BOOK OF MORMON (5.4%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (4.9%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (4.9%), DEATH BECOMES HER (4.1%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (3.7%), MJ (3.3%), HADESTOWN (2.6%), THE LION KING (1.5%), THE GREAT GATSBY (0.6%), PURPOSE (0.5%), & JULIET (0.4%), THE OUTSIDERS (0.4%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (0.4%), MAMMA MIA! (0.3%), MAYBE HAPPY ENDING (0.2%), JUST IN TIME (0.2%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (0.2%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (-11%), ALADDIN (-3.1%), JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN (-0.2%), HAMILTON (-0.1%),
This week, 28 shows played on Broadway, with 239,811 tickets sold and a total gross of $28,634,041. The average ticket price was $119.40.
This was less than the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -2.44%. On the sales front, overall grosses were down -3.88% vs. last week. This week's average ticket price of $119.40 is down $-1.79 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HAMILTON: $2,106,554
WICKED: $2,007,640
THE LION KING: $1,820,876
MAMMA MIA!: $1,785,107
MAYBE HAPPY ENDING: $1,436,776
Bottom 5 by This Week Gross
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($115,845), CALL ME IZZY ($403,002), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($472,501), CHICAGO ($546,151), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($620,979)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
MAMMA MIA!: $179,015
DEATH BECOMES HER: $92,872
PURPOSE: $92,681
HELL'S KITCHEN: $86,922
THE BOOK OF MORMON: $74,616
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
THE LION KING ($-127,344), ALADDIN ($-113,328), HAMILTON ($-91,242), CALL ME IZZY ($-79,400), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($-25,425)
Top 5 by Average Ticket Price
JUST IN TIME: $224.16
HAMILTON: $196.25
PURPOSE: $184.22
MAYBE HAPPY ENDING: $180.32
OH, MARY!: $164.05
Bottom 5 by Average Ticket Price
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE ($27.85), CALL ME IZZY ($76.82), CABARET AT THE KIT KAT CLUB ($81.34), HELL'S KITCHEN ($83.72), THE GREAT GATSBY ($88.64)
Top 5 by % of Total Seats Filled
JUST IN TIME: 103.2%
MAYBE HAPPY ENDING: 102.4%
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN: 102.1%
HAMILTON: 101.3%
MAMMA MIA!: 100.9%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (43.9%), CHICAGO (66.7%), CABARET AT THE KIT KAT CLUB (67.9%), HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (76.2%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (77.5%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
HELL'S KITCHEN: 1106
CALL ME IZZY: 729
SIX: THE MUSICAL: 659
STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW: 618
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: 505
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
ALADDIN (-432), JEFF ROSS: TAKE A BANANA FOR THE RIDE (-395), HAMILTON (-8), JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN (-8),
