Broadway Grosses: Week Ending 11/23/25 - HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD Surpasses WICKED

Of note this week:
TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) opened at the Longacre on 11/20. Read the reviews for the production HERE!
MARJORIE PRIME began previews at the Hayes and opens on 12/8. ART had a nine-performance week.
Up for the week by attendance (% of capacity) was: HELL'S KITCHEN (7.9%), LIBERATION (5.9%), CHICAGO (5%), SIX: THE MUSICAL (3.6%), MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (2.7%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (1.3%), ALADDIN (0.8%),
Down for the week by attendance (% of capacity) was: THE GREAT GATSBY (-8.6%), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (-8%), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-7.8%), DEATH BECOMES HER (-7%), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (-6.2%), MJ (-5.8%), & JULIET (-5.7%), OEDIPUS (-5.2%), THE QUEEN OF VERSAILLES (-4.8%), BUENA VISTA SOCIAL CLUB (-2.9%), CHESS (-2.8%), JUST IN TIME (-2.5%), MAMMA MIA! (-2.5%), MAYBE HAPPY ENDING (-2.3%), THE BOOK OF MORMON (-2.3%), THE OUTSIDERS (-1.9%), THE LION KING (-0.9%), ART (-0.6%), HADESTOWN (-0.6%), HAMILTON (-0.2%), BEETLEJUICE (-0.2%), WAITING FOR GODOT (-0.1%),
This week, 34 shows played on Broadway, with 290,413 tickets sold and a total gross of $40,638,869. The average ticket price was $139.93.
This was the same as the number of shows as last week. Compared to last week, attendance was down -2.40%. On the sales front, overall grosses were up 1.10% vs. last week. This week's average ticket price of $139.93 is up $4.84 compared to last week.
Top 5 by This Week Gross
HAMILTON: $3,680,699
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,973,448
WICKED: $2,461,171
CHESS: $2,001,804
THE LION KING: $1,974,772
Bottom 5 by This Week Gross
LIBERATION ($399,590), LITTLE BEAR RIDGE ROAD ($430,721), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($546,961), CHICAGO ($553,607), OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($600,784)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $378,980
HELL'S KITCHEN: $270,927
CHESS: $222,243
THE LION KING: $214,063
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL: $173,995
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
THE GREAT GATSBY ($-190,080), THE QUEEN OF VERSAILLES ($-188,058), DEATH BECOMES HER ($-182,160), HAMILTON ($-171,627), WAITING FOR GODOT ($-150,750)
Top 5 by Average Ticket Price
HAMILTON: $342.96
JUST IN TIME: $244.11
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $229.15
WAITING FOR GODOT: $179.54
CHESS: $179.02
Bottom 5 by Average Ticket Price
LIBERATION ($75.29), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($79.29), ALADDIN ($88.35), BEETLEJUICE ($89.19), THE QUEEN OF VERSAILLES ($97.14)
Top 5 by % of Total Seats Filled
HAMILTON: 101.3%
JUST IN TIME: 100.9%
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 100%
RAGTIME: 100%
OH, MARY!: 100%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
LIBERATION (62.5%), CHICAGO (64.7%), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (69.9%), SIX: THE MUSICAL (74.6%), STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (78.1%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 1622
HELL'S KITCHEN: 914
ART: 913
LIBERATION: 503
CHICAGO: 435
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
THE GREAT GATSBY (-1023), DEATH BECOMES HER (-839), TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-655), MJ (-647), LITTLE BEAR RIDGE ROAD (-498)
