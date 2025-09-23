 tracker
SOBRECARGA Comes to Teatro Colon

Performances will run October 23 - Novemebr 2.

Sep. 23, 2025
Sobrecarga comes to Teatro Colon next month. Performances will run October 23 - Novemebr 2.

Una experiencia escénica sobre el cuerpo como territorio en disputa. Materia visible, disponible, exigida. En un sistema que observa y devora, la danza se vuelve acto de exposición, pero también de fuga.

Sobrecarga explora los gestos que se agotan y los cuerpos que resisten, aún cuando ya no hay energía. Un paisaje de control y fisura, donde el espectáculo se revela como espejo de un orden mayor. Nada sucede afuera. Todo ocurre en nosotros. Y aun así, bailamos.




