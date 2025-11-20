 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

Nadine Sierra Comes to Teatro Colon Next Month

The performance is on 3 December.

By: Nov. 20, 2025
Nadine Sierra Comes to Teatro Colon Next Month Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

Situada entre las sopranos más reconocidas de la escena operística actual, ha sido convocada para interpretar roles protagónicos en la Metropolitan Opera House de Nueva York; los teatros alla Scala de Milán y Real de Madrid; la Ópera de París, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y la Ópera Estatal de Viena, entre otras salas de prestigio.

Es especialmente valorada por su interpretación de roles como los protagónicos de Lucia de Lammermoor, Manon, Luisa Miller y la Giuletta de Romeo y Giulietta, así como de Adina de L’elisir d’amore, Gilda de Rigoletto y Violetta de La traviata. En la temporada 2024-2025 ha participado como protagonista en producciones de Rigoletto en la Arena de Verona y el Met de Nueva York, La traviata en el Festival de Salzburgo y el Liceu de Barcelona, así como en Roméo et Juliette para la Ópera de Viena y el Teatro San Carlo de Nápoles, entre otras.

En el ámbito sinfónico, se ha presentado junto a reconocidas agrupaciones entre las que se incluyen la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de Filadelfia, y la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, colaborando con destacados directores entre los que se cuentan Gustavo Dudamel, Yannick Nézet-Séguin y Antonio Pappano.

 Entre otras presentaciones destacadas, ha participado de la reapertura de la Catedral de Notre Dame y acompañó a Andrea Bocelli en la gira 30º aniversario de la carrera profesional del cantante italiano con actuaciones en Europa y Estados Unidos. Oriunda del estado de Florida, Estados Unidos, entre sus realizaciones discográficas destacan sus dos álbumes solistas There’s a Place for Us (2018) y Made For Opera (2022), editados por el sello Deutsche Grammophon. Ha sido galardonada con los prestigiosos premios Richard Tucker (2017) y Beverly Sills de la Metropolitan Opera (2018).




Don't Miss a Argentina News Story
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos