CHANGO SPASIUK MUNDO CHANGO Comes to Teatro Coliseo in Buenos Aires

🎭 NEW! Argentina Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Argentina & beyond. ✨ Sign Up

Tierra colorada, el monte, las mariposas, la carpintería de mi padre, las polcas y el chamamé, la radio, la infancia, el camino, el arte y la cultura, pynandi (pies descalzos), la diversidad como un tesoro.

Una búsqueda de la belleza, un concierto, un compartir, un pensar en voz alta en comunidad.

Ensamble de cuerdas, acordeones, percusión, piano, voces, música y música. Volver a la verdad, a lo simple, lo analógico, como explicar lo que solo se puede experimentar en vivo.

Mundo Chango es una invitación a experimentar la diversidad sonora de Spasiuk en todas sus formas. El concierto propondrá un recorrido por su aclamado repertorio junto a su ensamble y fusionará la tradición del chamamé con la música de cámara. Además, recreará las atmósferas de sus composiciones para cine y celebrará el encuentro en el escenario con grandes artistas invitados.