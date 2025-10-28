ERIK SATIE: 100 ANOS Comes to Teatro Colon

The performance is on 30 November.
Por primera vez en el Teatro Colón, se presentará la que Satie consideró su obra maestra: Sócrates (1918), un «dramasinfónico» basado en tres diálogos de Platón. Se trata de una obra sumamente particular, pocas veces interpretada en vivo.
Ideada cual «un retorno a la antigüedad clásica desde la sensibilidad moderna», la abstracción y claridad de esta pieza anticipó estéticas futuras e inspiró a artistas como Jean Cocteau, Igor Stravinsky, Constantin Brâncuși, Gertrude Stein, Alexander Calder y John Cage.
Erik Satie: 100 años
Sócrates
Drama sinfónico para piano y voz
Versión escénica
Emanuel Fernández
Piano y voz
Fernanda Morello
Erik Satie
(1866-1925)
Sócrates (1918)
Videos