 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

ERIK SATIE: 100 ANOS Comes to Teatro Colon

The performance is on 30 November.

By: Oct. 28, 2025
ERIK SATIE: 100 ANOS Comes to Teatro Colon Image
Get Access To Every Broadway Story

Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.




Existing user? Just click login.

Por primera vez en el Teatro Colón, se presentará la que Satie consideró su obra maestra: Sócrates (1918), un «dramasinfónico» basado en tres diálogos de Platón. Se trata de una obra sumamente particular, pocas veces interpretada en vivo.

Ideada cual «un retorno a la antigüedad clásica desde la sensibilidad moderna», la abstracción y claridad de esta pieza anticipó estéticas futuras e inspiró a artistas como Jean Cocteau, Igor Stravinsky, Constantin Brâncuși, Gertrude Stein, Alexander Calder y John Cage.

CETC

Erik Satie: 100 años
Sócrates
Drama sinfónico para piano y voz

Versión escénica
Emanuel Fernández 

Piano y voz
Fernanda Morello

Programa

Erik Satie 
(1866-1925)
Sócrates (1918)



Regional Awards
Don't Miss a Argentina News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...


Videos