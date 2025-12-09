Dee Dee Bridgewater and Bill Charlap Come to Teatro Coliseo in Buenos Aires

🎭 NEW! Argentina Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Argentina & beyond. ✨ Sign Up

Bebop Club presenta a la voz legendaria del jazz, Dee Dee Bridgewater, y la clase inigualable del piano de Bill Charlap, por primera vez juntos en Argentina, para presentar su nuevo trabajo discográfico nominado al Grammy, “Elemental”.

Dee Dee Bridgewater es una de las voces más poderosas, teatrales y flexibles en la historia del jazz. Ganadora de múltiples Grammy Awards, actriz natural del escenario y narradora visceral, construyó una carrera de casi seis décadas atravesando el cancionero americano, el soul y la exploración estilística sin miedo al riesgo. Fue consagrada como NEA Jazz Master, un reconocimiento reservado para leyendas vivas que definieron el género. Cantó y grabó con algunos de los más grandes, dejando una marca indeleble por su fraseo rítmico, su dramatismo elegante y una conexión emocional que hace que cada concierto sea un acontecimiento.

Bill Charlap es sinónimo de sofisticación armónica y respeto profundo por el Great American Songbook. Pianista de una sensibilidad extraordinaria, sus interpretaciones combinan precisión académica con un swing cálido y natural. Ganador también de un Grammy Award por su trabajo junto a grandes vocalistas, forjó colaboraciones memorables con Tony Bennett, Diana Krall y otros íconos del canto. Su estilo —pulcro, lírico y lleno de matices— lo convirtió en uno de los pianistas más respetados de su generación, un músico-enciclopedia capaz de contar historias desde el teclado con sutileza, elegancia y un pulso emocional devastador cuando la canción lo exige.