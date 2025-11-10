Solo en el CETC: Lucas Urdampilleta Comes to Teatro Colon

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Primera edición de este ciclo que propone que artistas destacados de distintas disciplinas presenten una performance en solitario.

Hace ya 35 años, se creó el Centro de Experimentación del Teatro Colón con una misión muy clara: presentar en su sala espectáculos que sólo ocurrieran (o fueran posible) ahí. La riquísima historia del CETC lo confirma. En este caso se trata de solos. Que lo que sólo ocurra en un lugar sea un solo, representa también un modo que va mucho más allá de un simple juego de palabras.

El pianista argentino Lucas Urdampilleta interpreta el clásico moderno ¡El pueblo unido jamás será vencido! del compositor estadounidense Frederic Rzewski, un conjunto de 36 variaciones sobre la canción homónima chilena de Sergio Ortega y Quilapayún. Rzewski compuso las variaciones como un tributo a la lucha del pueblo chileno contra el régimen impuesto por Augusto Pinochet.

De hecho, la obra contiene alusiones a otras luchas izquierdistas de la misma época, como citas de la canción socialista tradicional italiana «Bandiera Rossa» y la «Canción de la Solidaridad» de Bertolt Brecht/Hanns Eisler. Estrenada en 1976 por Ursula Oppens, inmediatamente se convirtió en un clásico del repertorio pianístico moderno.