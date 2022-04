PUNDONOR Comes to CABA This Month

Andrea Garrote y Rafael Spregelburd dirigen juntos Pundonor, un monólogo escrito por Garrote quien además interpreta a Claudia Pérez Espinosa: una profesora universitaria, Doctora en Sociología, que vuelve al aula después de tomarse unos meses de licencia. Pero la clase que debe dar, una introducción a la obra de Michel Foucault se interrumpe constantemente debido a su frágil situación. Necesita dar explicaciones sobre su comportamiento, aparentemente necesita redimirse.

En su desesperación, Claudia, se vuelve imprevisible, vulnerable. Se usa de ejemplo para la teoría. La obra pone en cuestión la gran paradoja de nuestra conciencia actual: %BFCómo luchar contra la pulsión estática y el avance de la centralización del poder que nos asfixia habiendo perdido la inocencia, siendo conscientes de que somos reproductores constantes de los mecanismos del poder?

%BFQué hacer? %BFCómo embanderar nuevamente al hombre a pesar de sospechar de su libertad, de su libre albedrío como una expresión realmente nueva y no condicionada? Cuando se pierde la propia imagen, cuando la estocada se clava en el punto de honor quizás ya no haya qué perder y una nueva aventura comience.

The performance is on 24 April. Learn more at https://vivo.perfil.com/espectaculo/23425-pundonor.