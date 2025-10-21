Enter Your Email to Unlock This Article



Orquesta Académica del Teatro Colón will perform Wagner – Chaikovski at Teatro Colon, with director Juan Miceli. The performance is set for November 1.

Creada hace tres décadas, en el año 1995, a instancias del maestro Oscar Piluso, surgió en el seno de la Filarmónica de Buenos Aires, con el objetivo de ofrecer a sus integrantes la práctica orquestal y la adquisición de experiencia basadas en un programa orientado a la formación de profesionales de alto nivel competitivo.

A partir del año 2010 se estableció como área de formación del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Integrada por estudiantes de la carrera de Academia Orquestal, la Orquesta Académica constituye el organismo sinfónico juvenil del Teatro Colón. Entre sus actividades, se destaca su participación en distintos proyectos operísticos, sinfónicos y de ballet, en la Sala Principal y el Salón Dorado.

PROGRAMA

Richard Wagner

(1813-1883)

Obertura de Los maestros cantores de Núremberg

Piotr I. Chaikovski

(1840-1893)

Sinfonía n.° 5 en mi menor, op. 64

I Andante—Allegro con anima

II Andante cantabile con alcuna licenza

III Valse. Allegro moderato

IV Finale. Andante maestoso—Allegro vivace

Orquesta Académica del Teatro Colón