The performance is set for November 1.
Orquesta Académica del Teatro Colón will perform Wagner – Chaikovski at Teatro Colon, with director Juan Miceli. The performance is set for November 1.
Creada hace tres décadas, en el año 1995, a instancias del maestro Oscar Piluso, surgió en el seno de la Filarmónica de Buenos Aires, con el objetivo de ofrecer a sus integrantes la práctica orquestal y la adquisición de experiencia basadas en un programa orientado a la formación de profesionales de alto nivel competitivo.
A partir del año 2010 se estableció como área de formación del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Integrada por estudiantes de la carrera de Academia Orquestal, la Orquesta Académica constituye el organismo sinfónico juvenil del Teatro Colón. Entre sus actividades, se destaca su participación en distintos proyectos operísticos, sinfónicos y de ballet, en la Sala Principal y el Salón Dorado.
Richard Wagner
(1813-1883)
Obertura de Los maestros cantores de Núremberg
Piotr I. Chaikovski
(1840-1893)
Sinfonía n.° 5 en mi menor, op. 64
I Andante—Allegro con anima
II Andante cantabile con alcuna licenza
III Valse. Allegro moderato
IV Finale. Andante maestoso—Allegro vivace
Orquesta Académica del Teatro Colón
Videos