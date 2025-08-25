OOO Comes to Teatro Colon in September

Enter Your Email to Unlock This Article



El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta OOO, un nuevo espectáculo en coproducción con Grame, el Centro de Investigación Musical de Lyon. Luego de una residencia en Grame y otra en el CETC, el argentino Valentín Pelisch y la francesa Emma Terno crearon esta propuesta que celebra múltiples rituales audiovisuales invocando el recuerdo de la icónica cantante y actriz francesa Dalida.

El mundo viejo ha muerto. Con la humanidad ausente, el presente está en suspensión. La naturaleza hace memoria pensando en el futuro, los objetos se hacen notar, los muñecos esperan inquietos indicaciones que nunca llegan, la inteligencia artificial no ayuda, los fantasmas cantan viejas melodías, la Filosofía no responde y la música llega disuelta desde el pasado.

A través del diálogo de una planta doméstica y un bot defectuoso, la obra recorre una serie de cuadros y escenas sueltas en un mundo en el que los humanos ya no participan. Este espectáculo es una sucesión de rituales audiovisuales que tienen la intención de despertar algunos pensamientos en relación al tiempo, al movimiento y a la imaginación.