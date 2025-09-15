CHAIKOVSKI - BEETHOVEN Comes to Teatro Colon

Get Access To Every Broadway Story



La Orquesta Académica del Teatro Colón se presenta en la Sala Principal en el marco de su 30º aniversario. Con la dirección musical de César Bustamente y el solista Freddy Varela Montero, se interpretarán la Obertura-fantasía Romeo y Julieta de Chaikovski y el Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 61 de Beethoven.

La Orquesta Académica del Teatro Colón fue creada hace 30 años, en 1995, a instancias del maestro Oscar Piluso, en el seno de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, ofreciendo a sus integrantes la práctica orquestal y la consecuente adquisición de experiencia basadas en un programa orientado a la formación de profesionales de alto nivel competitivo. A partir de 2010, se estableció como área de formación académica dentro del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Conformada por los estudiantes de la Academia Orquestal, la orquesta constituye el organismo sinfónico juvenil del Teatro Colón. Solistas de la Orquesta Estable del Teatro Colón y de la Filarmónica de Buenos Aires integran el cuerpo de Maestros de esa carrera. Dentro de sus actividades, participa en distintos proyectos operísticos, sinfónicos y de ballet en el marco de la temporada oficial del Teatro Colón. Ofrece, asimismo, un ciclo de conciertos en la Sala Principal del Teatro y otras salas de conciertos del país, más conciertos de cámara en el Salón Dorado y conciertos didácticos para escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2024, ofreció en la Sala Principal del Teatro Colón un ciclo de seis conciertos que incluyó la participación de solistas como la pianista Fernanda Morello, el cellista Benjamín Baéz, la violinista Rio Arai (de la Universidad de Tokio) y el violinista Freddy Varela Montero, quien también dirigió un programa en formato Camerata. Se estrenaron obras de Guillo Espel y Marcelo Delgado, y se rindió un homenaje a Mario Videla a un año de su fallecimiento, junto a la Academia Coral, en un programa dedicado a Bach. En el Día de la República Italiana, actuó en una Gala Puccini dirigida por Beatrice Venezi, con cantantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en el Teatro Coliseo.