VIDEO: Get a Sneak Peek at Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası's Upcoming Performance
The performance takes place on January 4 at 18.00.
As BroadwayWorld previously reported, Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası recently announced an upcoming performance. The performance takes place on January 4 at 18.00.
Check out a preview of the concert below!
Program:
H. PURCELL Abdelezar Süiti " Rondo"
W.A MOZART Piyano Konçertosu No. 23 La Majör, K. 488
E. GRİEG "İki İskandinav Melodisi" Op.63
E. ELGAR Serenade Op.20
Arasız yaklaşık 60' sürer.
Bilet fiyatları: 50-60 TL
Biletler 28 Aralık'ta satışa çıkacaktır.
Saat 16.00 ve sonrasındaki etkinliklere 65 yaş üstü sanatseverlerimiz giriş
sağlayamayacaklardır. Etkinliklere girişlerde HES kodunuzu hazır halde bulundurunuz
Learn more at https://www.facebook.com/events/739267380278894/.