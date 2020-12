VIDEO: Get a Sneak Peek at Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası's Upcoming Performance

As BroadwayWorld previously reported, Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası recently announced an upcoming performance. The performance takes place on January 4 at 18.00.

Check out a preview of the concert below!

Program:

H. PURCELL Abdelezar Süiti " Rondo"

W.A MOZART Piyano Konçertosu No. 23 La Majör, K. 488

E. GRİEG "İki İskandinav Melodisi" Op.63

E. ELGAR Serenade Op.20

Arasız yaklaşık 60' sürer.

Bilet fiyatları: 50-60 TL

Biletler 28 Aralık'ta satışa çıkacaktır.

Saat 16.00 ve sonrasındaki etkinliklere 65 yaş üstü sanatseverlerimiz giriş

sağlayamayacaklardır. Etkinliklere girişlerde HES kodunuzu hazır halde bulundurunuz

Learn more at https://www.facebook.com/events/739267380278894/.