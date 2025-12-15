Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards; MJ THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Sydney & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Heather Mitchell
- RBG
- Sydney Opera House
26%
Daniel Sloss
- DANIEL SLOSS & FRIENDS AT THE SYDNEY OPERA HOUSE
- Sydney Opera House
20%
Lindsay Prodea
- A FRIEND OF DOROTHY
- Loading Dock Theatre
13%
Jens Radda
- SKANK SINATRA
- Loading Dock Theatre
13%
Mama Alto
- TRANSCENDENT
- Hayes Theatre
13%
Darby James
- LITTLE SQUIRT
- Loading Dock Theatre
8%
Jacqui Randa
- FULL BLOOM
- Loading Dock
8%Best Choreography Of A Play Or Musical
Christopher Wheeldon
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
16%
Ashlea Roods
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
11%
Arnold Andrews
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
10%
Lauren Miller
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
8%
Emma Stewart
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
7%
Declan Moore & Amy Curtin
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
7%
Kate Anthonisz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
6%
Kelly Abbey
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
6%
Courtney Bell
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
5%
Phaedra Brown
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
5%
Katie Hillier
- THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Theatre
5%
Jordan Berry
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Sophie Highmore
- DOGFIGHT
- Footbridge Theatre
4%
Mitch Woodcock
- ANNIE
- Capitol
4%
Kris Sergi & Alyssa Garcia
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Paul Tazewell
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
11%
Kerrie Fuller, Karen Beggs, Kaia Helle
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
9%
Carina Herbert
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
8%
Catherine MacKinnon
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
8%
Shereen Khan
- THE LIGHTNING THIEF
- The Regals Musical Society
7%
Melissa Sina Applin
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
7%
Kristin Kok
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
7%
Kerrie Fuller
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
6%
Rose and Sarah Edwards
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
5%
Jenna van bentum
- THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music /dramatic society
5%
Isabel Hudson
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
5%
Gabrielle Scawthorn
- THE EDIT
- Belvoir
5%
Paris Jade Burrows
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
4%
Declan Moore & Catherine MacKinnon
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
Kimberlea Smith
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
James Browne
- THE HALF LIFE OF MARIE CURIE
- Ensemble Theatre
2%
Lulu Ross
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
2%
James Browne
- THE 39 STEPS
- Neil Gooding Productions
2%
Marg Horwell
- REBECCA
- MTC
1%Best Direction Of A Musical
Christopher Wheeldon
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
12%
Daniel Craig
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
9%
Chelsea Holland
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
8%
Shaun Rennie
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
8%
Jamie McKenzie
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
6%
Jacen Sorenson
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
6%
Kris Sergi
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Kate Gandy
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
5%
Declan Moore
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
5%
Courtney Bell
- THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music/dramatical society
5%
Sarah Campbell
- WE AREN'T KIDS ANYMORE
- Loading Dock
4%
Rod Herbert
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
4%
Matthew Dorahy
- GYPSY
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
4%
William Rogut
- DOGFIGHT
- Footbridge Theatre
3%
Julian Floriano
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Declan Moore
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
Jacob Macri
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Dennis Clements
- SWEENEY TODD
- Bankstown Theatre Company
2%
Lochie Beh
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%
Kris Sergei
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Kris Sergi
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
1%Best Direction Of A Play
Anthony Skuse
- SAINTS OF DAMOUR
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
11%
Alex Robson
- THE FROGS
- New Theatre
8%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%
Amanda Brooke Lerner
- ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
5%
Izabella Louk
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
5%
Simon Phillips
- GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
4%
Amelia Gilday
- WALLY
- KXT
4%
Belle Parsonage
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
4%
Christine Firkin
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
4%
August Osage County
- EAMON FLACK
- Belvoir
4%
Daniel Craig
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
4%
Tasha O'Brien
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
3%
Madeleine Withington
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%
Ian Michael
- PICNIC AT HANGING ROCK
- STC
3%
Kathryn Thomas
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
3%
Xavier Coy
- FIGHTING
- New Theatre
3%
Ben Freeman
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%
Gabrielle Scawthorn
- THE EDIT
- Belvoir
3%
Janine Watson
- ARIA
- Ensemble
3%
Kathryn Peterson
- THE VAGINA MONOLOGUES
- Red Tree Theatre
3%
Rachel Chant
- MARY JANE
- Old Fitz Theatre
3%
David Allsopp
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%
Kate Gaul
- HEAVEN
- Loading Dock
2%
Laurence Rosier Staines
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
2%
Coriolanus
- PETER EVENS
- Bell Shakespeare
2%Best Ensemble MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
9%SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
7%A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
4%SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
4%HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
4%& JULIET
- PACA Productions
4%LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%MAMMA MIA!
- Pioneer Theatre
3%THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
3%DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
2%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
2%FOOTLOOSE
- PACA Productions
2%MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
2%SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Hayes
2%WALLY
- KXT
2%THE LITTLE MERMAID
- PACA Productions at the Concourse Chatswood
2%SWEENEY TODD
- Bankstown Theatre Company
2%THE PIRATES OF PENZANCE
- Hayes
2%THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Natasha Katz
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
9%
Damian Rice
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society / Laycock Street Community Theatre
9%
Dany Akbar
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
8%
Mathew Lutz
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
7%
Matt Lutz
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
6%
Caity Cowan
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
6%
Jacob Vale
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
6%
Jeremy Cardew
- & JULIET
- PACA Productions
5%
Alicia Badger
- WALLY
- KXT on Broadway
5%
Gaby Whalland & Jordan Berry
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Casey Moon-Watton
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
4%
Wayne Chee
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
4%
Phoebe Pilcher
- THE EDIT
- Belvoir
4%
Tyler Fitzpatrick
- NOTES ON A SCANDAL: FOLIE À DEUX
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
4%
Paris Bell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%
Gaby Whalland & Kris Sergi
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Jeremy Cardew
- CATS
- Rockdale Musical Society
3%
Morgan Moroney
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
3%
Jeremy Cardew
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%
Sean Churchwood
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Jeremy Cardew
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
1%
Joshua Maxwell
- ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kimberly Gilbert
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
9%
Charles Wilkinson
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
9%
Xia Lian Wilson
- GYPSY
- North Shore Theatre Company - The Zenith Theatre
8%
David Catterall
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
7%
Anthony Cutrupi
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
7%
Kimberly Gilbert
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
7%
Lindsay Kaul
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
7%
William Pulley
- &JULIET
- Riverside Theatre
6%
Jeremy Curtin
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
6%
Zoe Conolan-Glen
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Jordan Berry
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Hayden Barltrop
- A (VERY) MUSICAL CHRISTMAS
- Sydney Lyric Theatre
5%
Lachlan Ceravolo
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Yianni Anastasiadis
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
William Yates
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
3%
Mark Pigot
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
Lachlan Ceravolo
- GREASE
- Castle Hill Players
3%
Tom McCorquodale
- THE SOUND OF MUSIC
- Rockdale Musical Society
3%
Steve Dula
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%Best Musical MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
8%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
7%A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
7%DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
6%THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company
5%HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
5%BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
4%LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
4%WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Hayes
4%THE PRODUCERS
- Hayes
4%THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
4%ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%ANNIE
- Capitol
3%SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
3%GUYS & DOLLS
- Opera Australia Harbour Stage
3%GYPSY
- North Shore Theatre Company Zenith Chatswood
3%THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Chatswood
3%TICK, TICK…BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music and dramatically societe
3%WE AREN’T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
3%HEMLINES
- Qtopia Sydney
2%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
2%LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
2%THE PIRATES OF PENZANCE
- Hayes
2%Best New Play Or Musical ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
11%THE TALENTED MR. RIPLEY
- STC
11%SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
9%WE AREN’T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
7%ONE CROWDED HOUR
- Red Tree Theatre
5%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
5%GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
5%BLOOM
- STC
5%LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirrilli
4%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
4%THE EDIT
- Belvoir
4%A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
4%CHASING DICK
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
4%WALLY BY NICK VAGNE
- KXT on Broadway
3%I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
3%POSH
- Old Fitz
2%INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
2%FEKEI
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
2%FIGHTING
- New Theatre
2%ANTIGONE
- Actors Pulse Playhouse
1%THEY WILL BE KINGS
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
1%FOAM
- The Substation
1%NOTES ON A SCANDAL: FOLIE À DEUX
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
1%Best Performer In A Musical
William Christie
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
6%
Luc-Pierre Tannous
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- AVTiv Elite Theatre Co
5%
Roman Banks
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
5%
Sarah Elliott
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
5%
Anna Carter
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
4%
Georgia Laga'aia
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Beau Woodbridge
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
3%
Seann Miley Moore
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Carriageworks
3%
Sancia West
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%
Jordan Berry
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Liam Damons
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
3%
Kristin Kok
- GYPSY
- North Shore Theatre Company
3%
Cassidy Donovan
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Sian Hayes
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%
Marika Zorlu
- MAMMA MIA!
- Pioneer Theatre
3%
Cassidy Lobb
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Caitlin Whiter
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Cody Simpson
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
3%
Darcy Brown
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
2%
Bailee Guyer
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Emily Dreyer
- A CHORUS LINE
- Willoughby Theatre Company at the Concourse Chatswood
2%
Brett Perkins
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
2%
Linda Hale
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
2%
Katie Vials
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
2%
Brooke Cotton
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%Best Performer In A Play
Anthony Maklouf
- SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
9%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
8%
Samuel Chapman
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
7%
Will McDonald
- THE TALENTED MR. RIPLEY
- STC
6%
Alexis Fishman
- ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
5%
Hamish Alexander
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
5%
Heather Mitchell
- RBG
- Sydney Opera House
4%
Victor Xu
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
4%
Tallulah Eden
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
4%
Darcy Brown
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
3%
Melissa Jones
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
3%
Rebecca Gibney
- CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION
- STC
3%
Eloise Snape
- MARY JANE
- Old Fitz Theatre
3%
Deborah Galanos
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Judy Davis
- THE SPARE ROOM
- Belvoir
2%
Cassandra Gorman
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%
Madison Chippendale
- WALLY
- KXT on Broadway
2%
Emma Palmer
- FLY GIRL
- Ensemble
2%
Jessie Peake
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Matilda Ridgway
- THE EDIT
- Belvoir
2%
Iolanthe
- THE EDIT
- Belvoir
2%
Tamsin Carrol
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
2%
Chad Traupmann
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
2%
Sally Bartley
- THE VAGINA MONOLOGUES
- Red Tree Theatre
2%
Tracy Mann
- ARIA
- Ensemble
2%Best Play SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
9%THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%PICNIC AT HANGING ROCK
- STC
6%THE EDIT
- Belvoir
5%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
5%RBG
- Sydney Opera House
5%THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
4%I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
4%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
3%THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
3%THE VAGINA MONOLOGUES
- Lane Cove Theatre Company
3%INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
3%WALLY
- KXT
3%DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
3%THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
2%GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
2%FLY GIRL
- Ensemble
2%THE INHERITANCE
- Seymour Centre
2%POSH
- Old Fitz
2%MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
2%HEAVEN
- Loading Dock Theatre
2%Best Production of an Opera LA BOHEME
- Opera Australia
45%THE FAIRY QUEEN
- Pinchgut Opera
18%JULIUS CAESAR
- Pinchgut Opera
13%SIEGFRIED AND ROY: THE UNAUTHORISED OPERA SIEGFRIED AND ROY: THE UNAUTHORISED OPERA
- Sydney Festival
11%IL TRITTICO
- Sydney Opera House
8%DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
- Victorian Opera
4%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Derek McLane
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
10%
Brian Thomson
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia Harbour Stage
9%
Neil Shotter
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
9%
Daniel Craig
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
9%
Kathryn Sergi
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
7%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%
Sarah Campbell
- WE AREN'T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
7%
Jeremy Allen
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
7%
Rachel Scane
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
6%
Ruby Jenkins
- THE EDIT
- Belvoir
6%
Daniel Craig
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
5%
Julian Badman
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
4%
Paris Bell
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Margot Politis
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Jacob Parr
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
3%
Marg Horwell
- REBECCA
- MTC
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Gareth Owen
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
14%
Kaidyn Dovey
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
8%
Grant Brennan
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
6%
Alyx Dennison and Madeleine Picard
- THE EDIT
- Belvoir
6%
Zac Saric
- THE PRODUCERS
- Hayes Theatre
6%
Bernard Teuben
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
5%
Jeremy Cardew
- THE LIGHTNING THIEF
- Regals Musical Society
5%
Oliver Brighton
- FOOTLOOSE
- PACA
5%
Oliver Brighton
- & JULIET
- PACA
4%
Blake Williams
- CATS
- Rockdale Musical Society
4%
Marc Simonini
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Kris Sergi
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Oliver Brighton
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale musical society
4%
Oliver Brighton
- THE SOUND OF MUSIC
- Rockdale Musical Society
4%
Charlotte Leamon
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
4%
Frank Dwyer
- WALLY
- KXT on Broadway
3%
Clare Hennessy
- MARY JANE
- Old Fitz
3%
Matthew Forbes
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%
Geoff Jones
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%
Oliver Brighton
- CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
2%
Oliver Brighton
- SWEET CHARITY
- Blue Mountains Musical Society
2%
George Cartledge
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
1%Best Supporting Performer In A Musical
Erin Hobden
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
10%
Annette Vitetta
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
9%
Daniel Walsh
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
6%
Derrick Davis
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
5%
Verity Hunt-Ballard
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
5%
Lauren Mitchell
- GYPSY
- North Shore Theatre Company
5%
Max Howard
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
4%
Cassidy Lobb
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
4%
Carmel Rodrigues
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Tim Wotherspoon, Erin Pacholke & Sarah Vandenberg
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
4%
Harry Targett
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Penny McNamee
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
4%
Caitlin Beckwith
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Charlotte Cooke
- FREAKY FRIDAY
- Jopuka and Red Tree Theatre
3%
Daniel Stevenson
- FOOTLOOSE
- PACA - The Concourse Chatswood
3%
Josslyn Hlenti Afoa
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
3%
Sarah Dolan
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
3%
Daniel Stevenson
- THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Chatswood
3%
Miles Farrell
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
2%
Belinda Korner
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%
Lucy Bailes
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Jacob Rozario
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
2%
Jade Old
- GYPSY
- North Shore Theatre Company - The Zenith Theatre
2%
Joss Arkley-Smith
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Trent Gardiner
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%Best Supporting Performer In A Play
Deborah Galanos
- SAINTS OF DAMOUR
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
11%
Bianca Lombardo
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
11%
Karen Snook
- ONE CROWDED HOUR
- Red Tree Theatre
7%
Sophie Highmore
- FIGHTING
- New Theatre
6%
Sophie Bloom
- MARY JANE
- Old Fitz
6%
David Allsopp
- 12 ANGRY JURORS
- Point Break Drama
5%
Kani Lukuta
- ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
5%
Carolyn Harper
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Lana Filies
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Di Adams
- MARY JANE
- Old Fitz
4%
Mitch Doran
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
4%
Sally Bartley
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
4%
Duncan Mitchell
- SYLVIA
- Red Tree Theatre
3%
Jonathan Burt
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%
Janine Watson
- MARY JANE
- Old Fitz
3%
Faith Jessel
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%
Chad Traupmann
- WALLY
- KXT on Broadway
3%
Nicole Chamoun
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Chad Traupmann
- FOAM
- Substation
3%
Dave Woodland
- FIGHTING
- New Theatre
3%
Max Cattana
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Saro Lepejian
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
23%THE LIGHTNING THIEF
- The Regals Musical Society
22%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
15%FREAKY FRIDAY
- Red Tree Theatre
13%TINKER BELL AND THE DREAM FAIRIES
- Australian Shakespeare Company
12%SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
8%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
7%Favorite Local Theatre
Red Tree Theatre
12%
Old Fitz
9%
Belvoir
8%
Loading Dock Theatre
8%
The Regals Musical Society
7%
KXT on Broadway
6%
Chatswood Concourse Theatre
6%
New Theatre
5%
North Shore Theatre Company
5%
Rockdale Musical Society
4%
Qtopia Sydney
4%
CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Lane Cove Theatre Company
3%
Blue Mountains Musical Society
3%
PACA Productions
3%
Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Shopfront Arts Co-op
2%
Castle Hill Players
2%
Pymble Players
2%
Red Rattler
2%
Genesian Theatre
1%
The Substation
1%
Gallery Room, Kirribilli
1%