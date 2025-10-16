 tracker
HAMLET is Now Playing at Dramaten

Performances run through 24 December.

By: Oct. 16, 2025
HAMLET is Now Playing at Dramaten Image
Se Gustav Lindh och Gizem Erdogan som Hamlet och Ofelia i den sista teateruppsättningen någonsin på scenen Elverket.  För bearbetning och regi står Mattias Andersson

Ofelias mamma har försvunnit spårlöst i kriget. Hamlets pappa har mördats i jakt på tronen. De är unga och vilsna, omgivna av en förljugen vuxenvärld som sitter på all makt men inte verkar ta någonting på allvar. 

Nu uppfylls de av tankar om hämnd och revolution, men kämpar med att gå från tanke till handling. Överallt runt dem rustas det för krig. Snart ska allt gå under. 

Mattias Andersson, regissör, dramatiker, konstnärlig ledare och teaterchef på Dramaten, har gjort en koncentrerad bearbetning av William Shakespeares klassiker som ofta kallas pjäsernas pjäs.  

Gizem Erdogan, känd från tv-serier som Tunna blå linjen och Kalifat gör härmed debut på Dramaten. Gustav Lindh, nyligen aktuell med serien Trolösa, återvänder till Dramaten efter succén Brott och straff.  



