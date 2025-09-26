Última oportunidad para unirse al MÁSTER EN TEATRO MUSICAL de TAI en colaboración con STAGE

Enter Your Email to Unlock This Article



El Máster en Teatro Musical de TAI, desarrollado en colaboración con Stage Entertainment (El Rey León, Aladdín, Cenicienta), abre su plazo de inscripción hasta el 15 de octubre. Se trata de un programa de un año diseñado para ofrecer formación profesional en interpretación, canto y danza, así como preparación específica para audiciones y castings en musicales.

Haz click aquí para encontrar toda la información.

El plan académico combina clases presenciales con masterclasses y workshops impartidos por profesionales en activo de la industria, entre ellos Alejandro de los Santos, James Douglas, Xenia García, Zenon Recalde, Laura Enrech, José Luis Sixto, Juanjo González y Caro Gestoso. Los alumnos trabajan aspectos como la marca personal, el coaching vocal y la coreografía, y tienen la oportunidad de participar en simulacros de audiciones.

Además, los estudiantes graban material profesional para sus futuras audiciones y participan en la muestra final del máster, un musical completo dirigido por un profesional de Stage Entertainment y estrenado en un teatro de Madrid. Esta experiencia permite a los alumnos integrar los conocimientos adquiridos y familiarizarse con la dinámica de un montaje profesional.

TAI, con más de 50 años de experiencia en formación artística, ofrece un campus dedicado exclusivamente a las artes escénicas. Este máster proporciona a los estudiantes un contacto directo con la industria del teatro musical y una preparación práctica para acceder a proyectos profesionales en España y el extranjero.