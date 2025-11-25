WICKED: PARTE II reúne a su equipo de doblaje español en un pase especial en Kinépolis

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Kinépolis Ciudad de la Imagen celebra hoy un evento único con la proyección especial de WICKED: PARTE II, que incluirá un encuentro posterior con parte del equipo de doblaje español de la esperada secuela cinematográfica. La sesión comenzará a las 18:15h y ofrecerá al público la oportunidad excepcional de descubrir el trabajo creativo que hay detrás de una de las producciones musicales más esperadas del año.

El coloquio contará con la presencia de Mirela (voz de Elphaba en canciones), Sara Heras (voz de Glinda en diálogos), Anabel García (voz de Glinda en canciones) y Miguel Antelo (voz de Fiyero y director de doblaje de la película). Los asistentes podrán conocer de primera mano el proceso de adaptación y grabación de las voces en castellano, descubrir secretos del trabajo en estudio, presenciar doblaje en directo y disfrutar de una actuación musical exclusiva: “For Good (Mejor)”, interpretada por Mirela y Anabel, acompañadas al piano por Dustin Calderón.

La velada estará presentada por el comunicador y presentador de televisión Javi Hoyos, que conducirá un encuentro pensado tanto para los seguidores de la saga como para los amantes del cine musical. Su participación permitirá profundizar en los retos artísticos de trasladar un fenómeno internacional como WICKED: PARTE II al público hispanohablante, poniendo en valor el talento local.

Con esta cita especial, Kinépolis reafirma su compromiso con eventos que acercan al público a la creación de grandes producciones cinematográficas. La combinación de proyección, coloquio y actuación en directo convierte este pase en una experiencia única para disfrutar del universo de Wicked desde dentro y celebrar el trabajo del doblaje español.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.