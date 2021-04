VÍDEO: ¡Mira el nuevo tráiler de VIVO, de Lin Manuel-Miranda!

Ayer se estrenó el nuevo tráiler de VIVO, la nueva aventura musical de Lin-Manuel Miranda.

En VIVO, un kinkajou aventurero y con pasión hacia la música emprende un viaje des de la Habana hasta Miami para cumplir su destino.

Si bien originalmente la película de Sony Pictures Animation iba a estrenarse en los cines el 4 de junio, ésta será finalmente televisada a través de Netflix este mismo año, en una fecha aún por concretar.

"VIVO" es una producción co-dirigida y escrita pot Kirk DeMicco (The Croods) y Brandon Jeffords, que cuenta con múltiples colaboradores de Miranda. Por ejemplo, el guión está escrito por Quiara Alegria Hudes, quien también colaboró con el letrista para IN THE HEIGHTS, y la música está compuesta por Alex Lacamoire, quien ha participado en diferentes proyectos como BRING IT ON: THE MUSICAL y HAMILTON.