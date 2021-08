UN DÍA COMO HOY: Nacía Gene Kelly

Un día como hoy, en 1912, nacía el director, actor y coreógrafo estadounidense Gene Kelly, conocido como el mítico protagonista de la película SINGIN' IN THE RAIN.

Por ello, haremos un repaso de su biografía, así como de sus interpretaciones más icónicas.

Gene Kelly empezó como profesor de danza en 1933, en la academia que abrieron sus padres, y más tarde buscó trabajo en Nueva York. En 1938, fue contratado como bailarín para LEAVE IT TO ME!, de Cole Porter en Broadway, y en 1939 actuó en THE TIME OF YOUR LIFE, que fue nominada a dos Premios Pulitzer.

Más tarde, en 1940, protagonizó PAL JOEY de Rodgers y Hart, y colaboró con actrices importantes del momento, como Judy Garland en FOR ME AND MY GAL (1942), y Rita Hayworth en COVER GIRL (1944).

En 1945, también trabajó junto a Frank Sinatra en LEVANDO ANCLAS (ANCHORS AWEIGH), el film dirigido por George Sidney y con canciones de July Styne y Sammy Cahn. Por el papel que originó de Joe Brady, fue nominado a un premio Óscar:





Después de eso, Gene Kelly participó en AN AMERICAN IN PARIS (1951), el film basado en la obra homónima de George Gershwin con la que popularizó su canción 'Our Love is Here to Stay' con Leslie Caron. La obra obtuvo al año siguiente seis Premios de la Academia:

En 1952, además, el artista pudo dirigir y diseñar las coreografías de una de sus obras más reconocidas, la comedia musical SINGIN' IN THE RAIN, en la que se metió en la piel de Don Lockwood y formó pareja en la pantalla junto a Debbie Reynolds (Kathy Selden). En ella hay escenas tan inolvidables como la del mismo actor bailando empapado junto a una farola:

Tras una nominación compartida con Stanley Donen al Mejor Director en los Director Guild of America por ésta, Gene Kelly obtuvo en 1952 un Óscar Honorífico "en apreciación de su versatilidad como actor, cantante, director y bailarín, y específicamente por sus avances brillantes en el arte de la coreografía aplicada a las películas".

Según Jerome Delamater, "su trabajo representaba el clímax de la integración de la danza en el cine, entre los años 40 y 50. Mientras que Fred Astaire revolucionó la grabación de la danza con los planes generales aplicados a los artistas, y con un movimiento de cámara reducido, Gene Kelly potenció su movimiento y dio más protagonismo al espacio, así como a la edición del vídeo a partir de diferentes ángulos (...). El racionamiento que había detrás de ello era que la fuerza cinética del baile en directo se perdía cuando se grababa, y que una mayor libertad por parte del bailarín respecto hacia qué direcciones podía moverse, combinada con una mayor variedad en el uso de la cámara, podría salvar esa carencia".

Después de eso, Gene Kelly dirigió otras obras, como BRIGADOON (1954), que estuvo nominada a 3 premios Óscar; FLOWER DRUM SONG de Rodgers y Hammerstein (1958) en su versión teatral; y la película HELLO, DOLLY! (1969), en la que aparecieron Barbra Streisand y Louis Armstrong, y que ganó tres Premios de la Academia.

En homenaje a toda su carrera profesional, el actor recibió varias distinciones por la Kennedy Center Honors (1982), el American Film Institute (1985) y la Screen Actors Guild (1989).