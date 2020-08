UN DÍA COMO HOY… Liza Minnelli se unió al reparto de CHICAGO en Broadway

Hace 45 años la hija de Judy Garland se convirtió en Roxie Hart

En 1975, la producción original de CHICAGO en Broadway cosechaba éxitos gracias a su excelente música, su aguda crítica social, su novedoso planteamiento y, por supuesto, su impecable reparto encabezado por Chita Rivera como Velma y Gwen Verdon como Roxie.

No obstante, debido a complicaciones con su voz, Verdon tuvo que ser operada de urgencia y la recientemente oscarizada Liza Minnelli, que había conseguido impactar al público con su impecable versión de Sally Bowles en la versión cinematográfica de CABARET, entró a sustituirla durante dos semanas.

No hubo anuncios, ni propaganda, ni carteles que lo anunciasen. Sencillamente, antes de cada función, una voz en el teatro rezaría Esta noche, el papel de Roxie Hart, normalmente interpretado por Gwen Verdon, será interpretado por Liza Minnelli. La fórmula funcionó de maravilla. El boca-oreja atrajo a muchísimo público que, o bien ya había visto la obra y quería ver a Minnelli poniendo su toque particular al personaje, o bien había visto CABARET en el cine y no quería perder la oportunidad de ver a su protagonista en directo. Incluso hubo críticos que volvieron a ver CHICAGO para ver qué tenía que ofrecer esta nueva visión del personaje.

Algunas coreografías se cambiaron, la canción My own best friend fue readaptada como solo para Roxie y el espectáculo recibió un aire completamente distinto en el que Liza no podía más que brillar, asegurándose de dejar el asiento bien caliente para cuando Gwen Verdon se recuperase de su postoperatorio.

El resto, es historia. Todavía hoy se sigue recordando como una de los reemplazos más icónicos de la historia de Broadway, y Liza Minnelli, a pesar de su corto paso por su escenario, estará por siempre ligada a CHICAGO.

Shows View More Spain Stories Related Articles