TV: Hablamos con Xavier Torras, supervisor y director musical de CENICIENTA sobre la sitzprobe

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Hemos estado en el Teatro Lope De Vega para asistir en exclusiva a un momento clave en el proceso creativo de un gran musical: la sitzprobe de CENICIENTA. Este ensayo marca la primera vez en la que la orquesta y la compañía cantan juntos, llenando de vida la partitura de Rodgers & Hammerstein que llegará al Teatro Coliseum de Madrid el próximo 3 de octubre.

En este reportaje exclusivo de BroadwayWorld Spain, hemos podido conversar con Xavier Torras, supervisor y director musical de la producción, que nos ha desvelado cómo se vive desde dentro esta fase tan especial y decisiva para el sonido final del espectáculo. Torras cuenta con una extensa trayectoria en teatro musical, donde ha sido director musical de títulos como ALADDÍN, ANASTASIA, MAMMA MIA!, JESUCRISTO SUPERSTAR, TINA o EL GUARDAESPALDAS.

Con CENICIENTA, Torras se pone al frente de la batuta para traer por primera vez a Europa la versión revisada del clásico de Rodgers & Hammerstein. Protagonizada por Paule Mallagarai (Ella), Briel González (Topher), Mayca Teba (Marie) y Mariola Peña (Madame), la producción promete convertirse en uno de los grandes estrenos de la temporada teatral en Madrid.