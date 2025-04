TV: Gerónimo Rauch versiona a Elton John en ‘Ya No Hay Forma de Pedir Perdón’

Get Access To Every Broadway Story



Gerónimo Rauch sigue consolidando su carrera como solista con el lanzamiento de “Ya No Hay Forma De Pedir Perdón”, una versión en español del clásico de Elton John Sorry Seems to Be the Hardest Word. El vídeo forman parte del concierto que el artista ofreció en 2023 en el Teatro Avenida de Buenos Aires, con producción de Dixi Group, Tío Caracoles y Gerónimo Rauch.

Haz clic aquí para verlo.

Rauch debutó en los escenarios españoles con JESUCRISTO SUPERSTAR, pero fue su interpretación de Jean Valjean en Los Miserables la que le valió el reconocimiento internacional. Su paso por el West End con títulos como THE PHANTOM OF THE OPERA y LES MISÉRABLES consolidó su estatus como uno de los grandes nombres del género. En España, ha brillado en montajes como EL MÉDICO, SUNSET BOULEVARD, LOS PUENTES DE MADISON y actualmente protagoniza EL FANTASMA DE LA ÓPERA, siempre acompañado de una técnica vocal impecable y una expresividad que trasciende idiomas y géneros.

Más allá del teatro, Gerónimo ha construido una carrera sólida como cantante solista, explorando un repertorio amplio que va del pop melódico al repertorio sinfónico. En los últimos años ha ofrecido conciertos en algunos de los principales escenarios del país, y con el respaldo de LaRosa Records ha iniciado una nueva etapa discográfica con el lanzamiento de CHAPTER ONE.

