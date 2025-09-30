TV: El elenco de CENICIENTA deslumbra en la presentación en el Coliseum de Madrid

Enter Your Email to Unlock This Article



La magia de CENICIENTA ya empieza a sentirse en la Gran Vía madrileña. Esta mañana, en el Teatro Coliseum, Stage Entertainment España ofreció un avance especial en el que prensa y medios pudieron descubrir en primicia dos de los números que formarán parte del esperado musical.

Los protagonistas, Paule Mallagarai (Topher) y Briel González (Ella), junto al resto del elenco, mostraron la fuerza vocal y el deslumbrante despliegue escénico que caracteriza a esta nueva producción. Acompañados por parte de la orquesta dirigida por Xavier Torras, dejaron claro que la historia clásica se presenta renovada, emocionante y lista para conquistar al público madrileño.

Con este adelanto, la compañía ofreció un primer vistazo al vestuario, las coreografías y la energía de la puesta en escena, confirmando que la cita será uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

El estreno oficial de CENICIENTA tendrá lugar el 3 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid. Con un equipo artístico y técnico de primer nivel, la producción se perfila como uno de los musicales más esperados del año.