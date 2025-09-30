 tracker
TV: El elenco de CENICIENTA deslumbra en la presentación en el Coliseum de Madrid

El Teatro Coliseum acogió esta mañana una muestra exclusiva de dos números del musical, que llegará oficialmente al escenario el próximo 3 de octubre.

By: Sep. 30, 2025
La magia de CENICIENTA ya empieza a sentirse en la Gran Vía madrileña. Esta mañana, en el Teatro Coliseum, Stage Entertainment España ofreció un avance especial en el que prensa y medios pudieron descubrir en primicia dos de los números que formarán parte del esperado musical.

Los protagonistas, Paule Mallagarai (Topher) y Briel González (Ella), junto al resto del elenco, mostraron la fuerza vocal y el deslumbrante despliegue escénico que caracteriza a esta nueva producción. Acompañados por parte de la orquesta dirigida por Xavier Torras, dejaron claro que la historia clásica se presenta renovada, emocionante y lista para conquistar al público madrileño.

Con este adelanto, la compañía ofreció un primer vistazo al vestuario, las coreografías y la energía de la puesta en escena, confirmando que la cita será uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada.

El estreno oficial de CENICIENTA tendrá lugar el 3 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid. Con un equipo artístico y técnico de primer nivel, la producción se perfila como uno de los musicales más esperados del año.




