Se cancela el musical BUÑUEL de Stephen Sondheim

El New York Times ha informado de que el musical BUÑUEL de Stephen Sondheim ha sido cancelado.

El musical, que era fruto de una colaboración con David Ives, y que estaba basado en dos películas de los años treinta del director Luís Buñuel, había organizado un mini workshop en The Public Theater en noviembre de 2016, con la actuación de Michael Cerveris, Heidi Blickenstaff y Sierra Boggess, y se iba a estrenar en 2017, pero el proyecto se paralizó y, finalmente, se ha cancelado.

En relación con las últimas denuncias de violencia laboral contra Scott Rudin, y con motivo de la supuesta vinculación del productor comercial al musical, The Public Theater publicó recientemente una declaración conforme el teatro no había trabajado con el desde hacía años, y Laura Rigby hizo un comunicado conforme la cancelación del musical no había tenido nada que ver con él, puesto que Sondheim informó de que no seguiría desarrollando el musical el año pasado.

Sondheim es el ganador de un Premio Pulitzer (por SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, en 1985) y de ocho premios Tony. El nuevo remake de WEST SIDE STORY, para el cual escribió sus letras, se estrenará a finales de año y, cuando los teatros de Nueva York puedan abrir completamente, el Classic Stage Company recuperará ASSASSINS.