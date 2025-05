SE HA ESCRITO UN CRIMEN llega a los Teatros Luchana el próximo 7 de junio

Gerónimo Rauch vuelve a sorprender con una poderosa colaboración: esta vez junto a la actriz portuguesa Sofía Escobar en una versión de 'Dangerous Game', una de las canciones más icónicas del compositor Frank Wildhorn. El tema forma parte del álbum CHAPTER ONE: WITH THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, recientemente lanzado, que rinde homenaje a la obra del afamado compositor de musicales como JEKYLL & HYDE o THE SCARLET PIMPERNEL.