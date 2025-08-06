PHOTOS: Comienzan los ensayos de WICKED en Madrid

Get Access To Every Broadway Story



Ha empezado el proceso de ensayos para la producción de WICKED de ATG Entertainment que se estrenará el 3 de octubre en el Nuevo Alcalá de Madrid.



Cristina Picos será la encargada de dar vida a Elphaba, mientras que Cristina Llorente interpretará a Glinda. Junto a ellas estarán Lydia Fairén como Nessarose y cover de Elphaba, Xabier Nogales como Fiyero, Guadalupe Lancho en el papel de Madame Morrible, Esteban Oliver como el profesor Dillamond, Neizan Martín como Boq y Javier Ibarz como el Mago de Oz.

Completa el elenco un nutrido grupo de artistas que aportará toda su energía y talento a esta esperada producción: Aarón Mata (elenco y Chistery), Carles Vallés, Antonio Mañas, Esteban Provenzano, Odo Cabot, Nacho Porcar, Jon Ipiña, Iván Amigo, Jessica Garcés, Laura López, Mia Lardner, Clara Rengel (elenco y cover de Nessarose), Carla Places, Anna Coll (elenco y cover de Madame Morrible), Lucía Ambrosini(elenco y cover de Glinda y Elphaba) y Laura Enrech(elenco y cover de Glinda) y con los swings Gallo Ryan (swing y cover de Fiyero), Óscar Muñoz, Julia Saura yBelén Marcos. La selección del elenco ha sido fruto de un exhaustivo proceso de casting que ha durado más de seis meses, durante los cuales se recibieron cerca de 3.500 currículums y se audicionó a más de 1.000 artistas.

La producción española contará con dirección y adaptación de David Serrano, dirección musical de Joan Miquel Pérez y coreografías de Iker Karrera. El diseño de escenografía corre a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda, y el vestuario estará firmado por Antonio Belart. Completan el equipo artístico Carmen Márquez (casting y producción artística), Olga Margallo (ayudante de dirección), Feliciano San Román (caracterización), Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos (iluminación), Gastón Briski (sonido), Javier Ortiz (producción técnica), Paco Cobos (jefe técnico) y Joaquín Roselló (gerencia de compañía). Como productores ejecutivos figuran Marcos Cámara y Juan José Rivero, junto a Pilar Gutiérrez.