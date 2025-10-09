PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid

Ayer 8 de octubre, WICKED celebró su gran estreno VIP en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, reuniendo a numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la música y la televisión. La alfombra verde, símbolo del universo mágico del musical, fue testigo del paso de rostros tan conocidos como Ana Guerra, Roi Méndez, Adrián Lastra, Inés León, Natalia Verbeke, Daniel Diges, Santiago Segura y muchos más, que no quisieron perderse el debut en España de uno de los mayores fenómenos de Broadway.

La noche fue una auténtica celebración del teatro musical. Tras una función llena de emoción, el público se puso en pie para ovacionar al elenco encabezado por Cristina Picos (Elphaba) y Cristina Llorente (Glinda). Los saludos finales estuvieron cargados de energía y emoción, reflejando la entrega del equipo artístico y la calurosa acogida del público madrileño.

BroadwayWorld Spain estuvo allí para capturar cada momento, con fotografías exclusivas de la alfombra verde, los saludos finales y la fiesta posterior al estreno, realizadas por Davinia Wain PH y Alejandro Palacios.

Fotos: Davinia Wain PH y Alejandro Palacios



Noche de Estreno VIP de WICKED



Cristina Picos y Cristina Llorente



Alice Wonderbear



Esther Moya



Pilar Castro



Inés León



Lorena Gómez



David Comrie



Alberto Chicote



Andrea Guasch y Rosco



Adrián Lastra



Natalia Verbeke



Ana Guerra y Roi Méndez



Paco León



Boris Izaguirre



Santiago Segura



Daniel Diges



La compañía de WICKED



