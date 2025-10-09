 tracker
PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid

BroadwayWorld Spain estuvo presente en el estreno del musical en el Nuevo Teatro Alcalá, con invitados de lujo y material exclusivo de la noche.

By: Oct. 09, 2025
Ayer 8 de octubre, WICKED celebró su gran estreno VIP en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, reuniendo a numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la música y la televisión. La alfombra verde, símbolo del universo mágico del musical, fue testigo del paso de rostros tan conocidos como Ana Guerra, Roi Méndez, Adrián Lastra, Inés León, Natalia Verbeke, Daniel Diges, Santiago Segura y muchos más, que no quisieron perderse el debut en España de uno de los mayores fenómenos de Broadway.

La noche fue una auténtica celebración del teatro musical. Tras una función llena de emoción, el público se puso en pie para ovacionar al elenco encabezado por Cristina Picos (Elphaba) y Cristina Llorente (Glinda). Los saludos finales estuvieron cargados de energía y emoción, reflejando la entrega del equipo artístico y la calurosa acogida del público madrileño.

BroadwayWorld Spain estuvo allí para capturar cada momento, con fotografías exclusivas de la alfombra verde, los saludos finales y la fiesta posterior al estreno, realizadas por Davinia Wain PH y Alejandro Palacios

Fotos: Davinia Wain PH y Alejandro Palacios

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Noche de Estreno VIP de WICKED

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Cristina Picos y Cristina Llorente

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Alice Wonderbear

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Esther Moya

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Pilar Castro

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Inés León

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Lorena Gómez

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
David Comrie

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Alberto Chicote

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Andrea Guasch y Rosco

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Adrián Lastra

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Natalia Verbeke

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Ana Guerra y Roi Méndez

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Paco León

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Boris Izaguirre

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Santiago Segura

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Daniel Diges

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
La compañía de WICKED

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
WICKED en el Nuevo Alcalá

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
WICKED en el Nuevo Alcalá

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Cristina Picos y Cristina Llorente

PHOTOCALL: Noche de estreno VIP de WICKED en el Nuevo Alcalá de Madrid Image
Aarón Mata, Esteban Provenzano, Lucía Ambrosini, Clara Rengel, Belén Marcos y Cristina Llorente




