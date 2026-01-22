Nuria Pérez y Joselu López integran el reparto de BENAMOR en el Theater an der Wien

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Viena, cuna de la opereta, se prepara para recibir una inyección de lírica española. El Theater an der Wien estrena su nueva producción de BENAMOR, la opereta en tres actos del compositor aragonés Pablo Luna. Este estreno supone un hito cultural, llevando una de las joyas de nuestro teatro lírico —estrenada originalmente en 1923— a uno de los escenarios más exigentes de Europa. Las funciones se llevarán a cabo desde el 23 de enero hasta el 7 de febrero de 2026. Para esta puesta en escena, el teatro cuenta con la dirección de escena de Christof Loy y la dirección musical del maestro José Miguel Pérez-Sierra.

La obra, con libreto de Antonio Paso y Ricardo González del Toro, fue estrenada originalmente el 12 de mayo de 1923 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, alcanzando una notable popularidad en su época con dobles sesiones diarias. La trama, ambientada en una corte persa, se centra en un conflicto de identidad de género: el sultán Darío y la princesa Benamor han sido criados con el sexo opuesto al biológico para evitar una antigua ley, lo que genera una serie de equívocos ante la llegada de los pretendientes.

Dentro del elenco destacan Nuria Pérez (Cachemira) y Joselu López (Babilón). Ambos artistas, forjados en la exigente disciplina del teatro musical, aportan una frescura escénica vital. En una obra que mezcla la tradición zarzuelística con ritmos de los años 20 como el foxtrot y el shimmy, la capacidad de Pérez y López para cantar, actuar y bailar al máximo nivel es el motor que da vida a la puesta en escena.

El reparto se completa con figuras de la lírica como Marina Monzó (en el rol titular de Benamor), Sofía Esparza (Nitetis) y David Alegret (Abedul), además de contar con la participación especial de Rossy de Palma. Con este estreno, el título español pasa a formar parte de la temporada 2025/2026 de la institución vienesa.

