Interview: Hablamos con Jaume Casals y Rocío Madrid sobre LO NUESTRO ESTABA CANTADO

Tras una exitosa gira por toda España, LO NUESTRO ESTABA CANTADO regresa a Madrid el próximo 3 de abril para conquistar al público con su historia de amor, desencuentros y segundas oportunidades. Este musical, que mezcla comedia, emoción y un ritmo vertiginoso, se instala en el Teatro Nuevo Alcalá solo durante seis semanas. Hablamos con sus protagonistas, Jaume Casals y Rocío Madrid, sobre los retos de dar vida a Joel y Daniela, la intensidad de una función sin respiro y la magia de un espectáculo que, entre risas y canciones, pone sobre la mesa verdades universales sobre el amor y las relaciones de pareja.

Broadwayworld: LO NUESTRO ESTABA CANTADO lleva un largo recorrido a sus espaldas, con gira por España y ahora volvéis a Madrid. ¿Qué es lo que más te atrae de Joel/Daniela y de esta obra?

Jaume Casals: Estoy súper contento de haber cogido las riendas de este papel a Víctor Massan. Ponerme en la piel de Joel es algo que no he experimentado nunca porque ni estoy casado ni me he divorciado. Lo divertido de Joel y Daniela es esa relación de amor-odio. La obra es una comedia y estamos súper agradecidos de poder venir a Madrid a hacerla.

Rocío Madrid: Este musical puede parecer de pequeño formato, pero tiene una base, tanto a nivel de dramaturgia como de composición musical y de dirección, de un gran musical y eso se refleja, aunque seamos solo dos actores. La posibilidad que te ofrece este tipo de funciones, de poder demostrar y desplegar al máximo todo tu potencial, es un regalo. Es casi una hora y media que, desde que empezamos hasta que acabamos, es un tú a tú con mi compañero y de manera bastante frenética. No hay un respiro en toda la función y no paras de cantar, de bailar y de contar la historia. Fue muy guay también el salir de mi zona de confort.

LO NUESTRO ESTABA CANTADO ha sido como una reafirmación de lo que puedo hacer porque es una obra muy exigente y tienes que estar muy concentrado. La verdad que es un bombón de obra.

Broadwayworld: El espectáculo tiene un ritmo vertiginoso y apenas da respiro al espectador. ¿Cómo se vive desde el escenario esa energía constante y qué desafíos te ha supuesto mantener el nivel en cada función?

Jaume Casals: La obra dura una hora y veinte y sí que es verdad que dejamos muy poco tiempo al espectador para que pueda pensar. A nosotros se nos pasa el tiempo volando, pero le damos un espacio-tiempo al público para que pueda sentirse identificado con lo que está sucediendo y viendo encima del escenario.

Como desafío, siendo un musical, la voz. Yo vengo del teatro de texto, aunque me gusta mucho cantar, y este musical también tiene sus complicaciones como es el caso del canto, que, para mí, no es algo nuevo, pero es algo que hace mucho tiempo que no hacía. El cuidar la voz, sentirme seguro en escena para aguantar notas largas y, además, la complicidad que tengo con Rocío encima del escenario.

Rocío Madrid: Como desafío, he dejado de hacer cosas que antes sí me podía permitir. Es una función que a nivel energético y de concentración, es muy exigente, por lo que he tenido que dedicar más cuidados a la voz y cuidarme más para estar al nivel.

Hemos girado ya por toda España y me hace mucha gracia observar al público, porque, aunque cada función es completamente distinta, hay un patrón que se repite cada día. Al principio están todos un poco confusos porque la obra va muy rápida, pero es solo durante los 10 primeros minutos. A partir de ahí, entra la historia y es alucinante ver cómo se enganchan súper rápido y cómo la sienten.

Broadwayworld: El ascensor es un elemento clave dentro de la historia. ¿Cómo influye este espacio en la tensión y la comedia de la obra?

Jame Casals: Con tres elementos escenográficos montamos una historia súper divertida. El ascensor es el plano principal de la obra, pero vemos que es un musical que empieza por el final. El ascensor es el inicio, pero durante toda la obra, iremos subiendo y descubriendo otros elementos como un sofá y una mesa de un restaurante.

Rocío Madrid: Es donde sucede todo y desde el ascensor, vamos hacia delante y hacia detrás en la historia para que el público se ubique y entienda en qué punto está la relación de Joel y Daniela. Incluso el desenlace es dentro del ascensor. Es una historia muy de verdad y, aunque puede parecer la típica comedia tópica del amor, del divorcio y del desamor, somos bastante realistas y verbalizamos desde la comedia muchas cosas que se piensan y se sienten en relaciones que han durado mucho, pero que luego no somos capaces de verbalizar en pareja. La gente se sorprende cuando viene a vernos porque ponemos en sucesos y en palabras cosas que pasan de una manera muy cotidiana en cualquier relación.

Broadwayworld: Este musical habla de relaciones, segundas oportunidades y el destino. ¿Hay algún mensaje en particular con el que te identifiques personalmente o que creas que resonará especialmente con el público?

Jaume Casals: Imagino que cuando estás mucho tiempo viviendo con una persona, eso desgasta y buscamos nuestro momento para estar solos, aunque convivamos con la pareja. No nos alejamos mucho de la realidad que sufre una pareja. Nosotros lo que hacemos es reproducir una realidad que mucha gente no sabe verbalizar. Creo que es una obra de teatro que da para reflexionar mucho.

Rocío Madrid: Hay una frase preciosa que me parece que resume muy bien el mensaje y la esencia de esta función, que Daniela dice a Joel al final de la obra y es “el amor no se puede reflexionar. El amor nunca jamás es coherente. El amor simplemente se vive, se siente y se canta”. Creo que resume muy bien el mensaje que quiere lanzar la obra.

Broadwayworld: Después de todas las funciones que tenéis a vuestras espaldas, ¿nos puedes contar algún momento especial que recuerdes en todo este recorrido?

Jaume Casals: Me quedo con los bolos que hemos hecho en toda España. Para mí, lo mejor de los musicales, es irte de gira, conocer ciudades, conocer gente y pasártelo bien. Y encima del escenario, que se te vaya alguna letra y rimar cosas que no tienen nada que ver. Además, Rocío tiene un desparpajo tan bestia que a mi me hace reír muchísimo en escena y esto es lo que nos mantiene vivos también porque ninguna función sale igual. Esto es a lo que los artistas nos gusta, que cada día sea diferente; sin salirnos del guion y de la estructura, pero que podamos pasárnoslo bien. Nosotros encima del escenario tenemos la ventaja de poder jugar y divertirnos el uno con el otro.

Rocío Madrid: Estrenamos recién salidos del confinamiento. Ensayamos, nos pilló la pandemia y después de salir del confinamiento, un teatro al que íbamos a ir cambió la programación porque había restricciones de aforo. Donde pudimos entrar al final fue al Príncipe Gran Vía solo los sábados, con una función a la semana y, al principio, fue un poco triste porque había muchas perspectivas y la pandemia nos hizo daño.

Un momento que recuerdo como muy emocionante para todos fue cuando llevábamos menos de un mes en este teatro y los del Teatro Amaya vinieron a ver la función y se enamoraron de ella. Con lo cual, nos fuimos de cabeza de cartel al Teatro Amaya y fue un subidón porque había mucho trabajo y mucha ilusión detrás de este proyecto. Cuando llegamos, vimos la marquesina con el cartel y, posteriormente, lo bien que funcionó en el Teatro Amaya aún con la pandemia. Llevamos más de cuatro años girando y recuerdo ese momento como muy emotivo y muy bonito.

Broadwayworld: A lo largo de tu carrera te hemos podido ver en cine y TV. ¿Qué te aporta el teatro musical y concretamente una producción íntima como esta?

Jaume Casals: El teatro es mi vida y mi sueño. Son las ganas que tengo de enseñar a todo el mundo lo que estoy dispuesto a hacer, lo que hago y lo que puedo hacer. A mí me gusta mucho superarme día a día y creo que es una cosa muy importante para un actor para sentirse vivo y sentir que puede hacer más de una cosa.

Esta obra me aporta el poder trabajar, el conocer ciudades, el haber conocido a una compañera de viaje maravillosa como es Rocío y también que productoras como Anexa haya contado conmigo para interpretar a Joel.

Rocío Madrid: Yo estaba acostumbrada a hacer ficción y entretenimiento. Hasta ese momento, todos los musicales que había hecho habían sido de gran formato. Cuando a mí me ofrecen LOS MONÓLOGOS DE LA VAGINA, tenía un poco de miedo porque no sabía cómo iba a responder en estas salas más pequeñas y más íntimas y al principio me sentía un poco intimidada.

Pero, una vez que superas esto, esta función lo que me aporta es el aprendizaje, el saber manejar el tener al público tan cerca y saber desenvolverme y, sobre todo, la capacidad artística, ya que, la capacidad de concentración y de talento para hacer este tipo de funciones es grande. LO NUESTRO ESTABA CANTADO me ha cambiado la percepción de mí misma y de mi trabajo hacia los demás.

Broadwayworld: ¿Por qué le dirías a los lectores de BroadwayWorld Spain que no se pueden perder este musical?

Jaume Casals: Sobre todo, que vengan con su pareja. Se lo van a pasar súper bien: reirán y se emocionarán por igual. Vivirán y escucharán cosas que a ellos les pasa. Podrán irse a casa hablando con la pareja de todo lo sucedido y se sentirán identificados con muchas de las escenas. Aunque no te guste el teatro musical, LO NUESTRO ESTABA CANTADO es un espectáculo que te va a tocar.

Rocío Madrid: No es simplemente un musical de dos personas. Es una comedia donde se van a reír muchísimo pero también les va a dar para mucha conversación. Si sabes verlo, tiene también una base filosófica y es un combo perfecto. Te lo vas a pasar muy bien, te vas a reír, vas a vivir momentos muy locos que no vas a entender hasta el final pero que, después, te va a hacer reflexionar.

