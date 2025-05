Interview: Hablamos con Cristina Llorente y Manu Pilas sobre el Concierto Sinfónico Alan Menken

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El próximo 10 y 11 de mayo, el Teatro Nuevo Alcalá Madrid se llenará de magia con el gran Concierto Sinfónico Tributo a Alan Menken, el legendario compositor detrás de algunas de las bandas sonoras más icónicas de Disney. Voces como las de Cristina Llorente y Manu Pilas serán las encargadas de dar vida a temas inolvidables de películas como La Bella y la Bestia, Aladdín o Hércules. Hablamos con ellos sobre el reto y la emoción de interpretar esta música que ha marcado a varias generaciones.

Broadwayworld: ¿Cómo surge tu incorporación al Concierto Sinfónico dedicado a Alan Menken?

Cristina Llorente: Yo conozco a la productora que lo va a poner en pie ya que coincidí con Alberto Frías en EL REY LEÓN y siempre hemos tenido muchas ganas de volver a trabajar juntos. Qué mejor ocasión que con música de Disney.

Manu Pilas: Yo llevo un tiempo trabajando con Alberto Frías y tenemos una relación laboral y de amistad desde hace mucho. Me llamaron ellos y directamente me lo ofrecieron. Me imagino que también sabían que había hecho más Sinfónicos de Disney y seguramente por eso les cuadré en el proyecto.

Broadwayworld: ¿Qué significa para ti formar parte de un concierto sinfónico dedicado a una figura tan importante como la de Alan Menken?

Cristina Llorente: Es una pasada. Es un proyecto que esperemos que tenga mucho más que estas dos funciones porque, ya cantar con una orquesta es maravilloso, pero si encima es una Sinfónica, es espectacular. Estoy acostumbrada a cantar en directo, pero es que con una Orquesta Sinfónica es otro nivel musical. Obviamente estas composiciones lo requieren, porque son muy, muy sinfónicas.

Conozco las canciones de mi infancia, como La Bella y La Bestia o La Sirenita, pero hay composiciones mucho más modernas como Hechizados o una versión de una composición musical como La tienda de los horrores. Son composiciones muy top y es un sueño poder cantarlas.

Manu Pilas: Llevo mucho tiempo trabajando para Disney y me siento muy parte de esto. Me siento en casa, sinceramente. No es el primer Sinfónico que hago de estas características, pero sí me hace mucha ilusión que sea todo enfocado en Alan Menken, que no es simplemente un concierto de Disney, sino que está enfocado en un compositor muy laureado.

Broadwayworld: ¿Qué recuerdo tienes de tu primer musical o película musical del repertorio tan extenso de Alan Menken?

Cristina Llorente: De pequeña, era adicta a ver una y otra vez Aladdín, La Bella y La Bestia y La Sirenita. Eran mis tres películas constantes en VHS. Para mí, mi infancia, mis dibujos animados y mi música es Alan Menken. Lo he sabido mucho después, pero todo coincidía. Mi gusto musical viene muy de Disney y no es por Disney sino por Alan Menken.

Manu Pilas: Aladdín ha sido la película que más veces he visto, sin duda. Recuerdo que llegaba del cole, con mis hermanos, y lo primero que hacíamos era ponernos la peli de Aladdín. Todos los días. Cantar los temas de la película, ahora, me hace mucha ilusión, la verdad.

Broadwayworld: ¿Qué dificultades a nivel vocal o interpretativo tienen las canciones de este espectáculo?

Cristina Llorente: Son canciones muy bonitas, pero, es verdad que son muy complicadas, porque llevan al personaje al extremo. Van casi siempre desde algo grave a algo muy agudo, porque son como transiciones personales que viven los personajes. Las canciones que vamos a cantar son las de los protagonistas y siempre tienen algún conflicto que se desarrolla por medio de la música. Y estos conflictos te llevan al límite: desde lo más desgarrador hasta lo más agudo.

Las canciones tienen un recorrido que no es fácil técnicamente e interpretativamente, porque al final estás contando una historia muy completa en solo 3 minutos. Hay que trabajar mucho los temas para que no pierdan nada de esa interpretación y que técnicamente suenen muy bonitos.

Manu Pilas: A nivel vocal es complejo porque el repertorio es muy variado, ya que hay dúos muy bonitos y más fáciles hasta canciones de musical que son de un cierto nivel vocal que requiere una disciplina y un estudio mucho mayor. El tema de Hércules, por ejemplo, es muy difícil. Es tener una tesitura bastante amplia y trabajada y la verdad que es muy complejo y me lo voy a tener que currar bastante.

Broadwayworld: ¿Hay alguna canción que os haga especial ilusión cantar de todo el repertorio?

Cristina Llorente: Todas. Había muchas que conocía, pero también otras que no. Estoy redescubriendo a Alan Menken, que va más allá de aquella infancia que yo conocí. También mi mundo musical se ha ido desarrollando muy de la mano de Alan Menken. Él sigue componiendo y sigue haciendo cosas. Es una maravilla porque he descubierto un montón de composiciones que no conocía.

Manu Pilas: La de “No importa la distancia” de Hércules. Esa canción para mí es uno de los temas más potentes que tiene Disney y tenía muchas ganas de cantarlo con una Sinfónica.

Broadwayworld: Cantáis acompañados de una orquesta sinfónica. ¿Qué creéis que le aporta a las canciones de Alan Menken?

Cristina Llorente: Son composiciones que ya son muy orquestadas, muy sinfónicas y tener eso en directo es una pasada. En los musicales suele haber una orquesta como máximo de 10 músicos, pues aquí vamos a tener 30 músicos. Aporta absolutamente todo porque es como meterte en el mundo de la música de la mano de una Orquesta Sinfónica. No se puede pedir más.

Manu Pilas: Le aporta verdad, la realidad de cómo la gente lo escuchaba en las películas. Estas canciones con un piano ya son mágicas, pero haciéndolo en Sinfónico le estás dando a la gente, en directo, lo que ellos han visto a través de una pantalla. Hay personas que no han escuchado nunca una Sinfónica y escucharla por primera vez, con las canciones que te han marcado toda la vida, es espectacular. Ves a la gente emocionarse de una manera que no ves en otros conciertos.

Broadwayworld: ¿Cómo ha sido trabajar con el resto de compañeros?

Cristina Llorente: Por ahora, estamos trabajando mucho más de manera más individual porque hay mucho trabajo de estudio de las canciones. Cada uno tenemos nuestras canciones, aunque algunas las cantamos a dúo o en grupo. En pocos días vamos a empezar los ensayos ya en conjunto y tengo muchas ganas porque mis compañeros son lo más grande del mundo del musical. Tanto Talía del Val como Manu Pilas como Alberto Frías, son tres solistas divinos. Con Alberto sí he tenido la suerte de trabajar en otros proyectos como en EL REY LEÓN, pero con Talía y con Manu, a pesar de conocerlos, no he trabajado nunca y tengo muchísimas ganas.

Manu Pilas: Ha sido muy bonito. Al final, los que nos dedicamos a los musicales estamos siempre en contacto y somos todos amigos, nos conocemos mucho.

Broadwayworld: ¿Qué le diríais a los lectores de Broadwayworld para que no se pierdan este concierto?

Cristina Llorente: Es algo único que va a suceder solo en dos únicas funciones en Madrid el 10 y 11 de mayo en el Teatro Nuevo Alcalá a las 19:00 horas y no se lo pueden perder. Creo que es algo único vivir en directo algo así; es algo que se queda en el corazón y en el sentimiento de los que aprecian el arte y la música y les gusta la música de Disney, que es una maravilla que nos recuerda a nuestra infancia.

Manu Pilas: Es una cita única. Nunca se ha hecho un Tributo Sinfónico a Alan Menken y en Madrid. Son dos fechas únicas y si lo dejan pasar, rara vez se va a volver a repetir.

Comments