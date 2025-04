INTERVIEWS: Hablamos con Luis Salgado sobre BEAUTIFUL, AGUARDIENTE y próximos proyectos

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Luis Salgado es una de las voces más vibrantes del teatro musical contemporáneo. Con una trayectoria que abarca Broadway, el cine y escenarios internacionales, ha trabajado junto a nombres como Lin-Manuel Miranda y ha dejado su huella en producciones como In the Heights, On Your Feet! y Women on the Verge of a Nervous Breakdown. Más allá de los escenarios, Salgado se ha consolidado como un líder creativo con una profunda vocación social, al frente de Salgado Productions y Revolución Latina, plataformas que impulsan el arte como herramienta de transformación.

En esta conversación, nos habla sobre su más reciente trabajo como director y coreógrafo de Beautiful: The Carole King Musical en el Axelrod Theatre, un montaje en el que la emoción y la verdad musical marcan el pulso de la narrativa. También nos adelanta detalles de Aguardiente, su nuevo musical original en desarrollo, y reflexiona sobre el poder del arte como vehículo de identidad, resistencia y comunidad.

BroadwayWorld: Acabas de dirigir y coreografiar BEAUTIFUL: THE Carole King MUSICAL en el Axelrod Theatre, un musical de gran éxito en Broadway. ¿Qué elementos te atrajeron de esta historia y cómo enfocaste su puesta en escena para ofrecer una nueva mirada a la figura de Carole King?

Luis Salgado: Llevaba cinco años sin trabajar en el Axelrod. Mi última producción allí fue MATILDA, EL MUSICAL, una puesta en escena hermosa que se detuvo por la pandemia. Después de eso, me dediqué a dirigir por todo Estados Unidos. Pero algo muy bonito que tiene este teatro es que me invita a dirigir proyectos que otras compañías probablemente no me pedirían, como RAGTIME o AIDA. Me empujan a nuevos horizontes a nivel creativo.

Tras la pandemia, me ofrecieron dirigir FIDDLER ON THE ROOF, y les dije que, considerando todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, yo no era la persona adecuada para ese proyecto. Más tarde me ofrecieron BEAUTIFUL, y les comenté que pensaba que era un musical que debería dirigir una mujer. Me respondieron que, si siempre iba a haber una razón sociopolítica para rechazar sus propuestas, entonces no volveríamos a trabajar juntos. Tenían razón. Les pedí el libreto para buscar una vía desde la que pudiera conectar con la historia.

El libreto está muy bien construido, y eso me encantó. Me resultó muy estimulante pensar en nuevas formas de mover la historia físicamente. Me enganché con las transiciones, cómo se pasa de una ubicación a otra con una narrativa casi cinematográfica. Era un reto tanto a nivel de dirección como de coreografía.

Además, noté que los personajes afroamericanos están presentes, pero no son celebrados. Me pareció una oportunidad maravillosa para generar una alianza entre esta compositora y una comunidad tan talentosa. La fama de Carole King no sería la misma sin las voces de The Drifters o The Shirelles. Y viceversa: el alcance de esos grupos tampoco habría sido igual sin la proyección comercial que ella aportó. Me parecía precioso encontrar ese punto de encuentro entre las culturas blanca y negra de Estados Unidos y cómo, de forma consciente o no, se ayudaron mutuamente a crecer.

En un momento como el actual, con tanta división política en el país, llevar ese ángulo a escena me parecía que sumaba. Todo eso fue lo que me llevó a elegir esta obra.

BroadwayWorld: Tengo curiosidad: ¿cómo trabajaste el movimiento escénico para darle tu sello personal?

Luis Salgado: Me costó un poco convencer al equipo que había hecho el musical anteriormente, acostumbrado a una versión más simple desde el punto de vista coreográfico. Cuestionaban mi propuesta continuamente. Pero al final, en cada número imaginable —e incluso en los inimaginables— se bailaba.

Por ejemplo, en el segundo acto, en el número de Jerry, Pleasant Valley Sunday, cuando canta con su amigo —una escena que tradicionalmente solo presenta a los dos personajes hablando— añadí muchos elementos coreográficos que describen cómo Jerry no se siente cómodo en ese espacio y quiere liberarse. Todo esto sucede en su psique, y decidimos contar muchas más historias a través de esa libertad de movimiento.

BroadwayWorld: Además, estás desarrollando un nuevo musical original titulado AGUARDIENTE. ¿Qué nos puedes contar sobre esta obra? ¿De dónde nace la historia y qué aspectos culturales o personales buscas explorar?

Luis Salgado: Para contarte de dónde nace, tengo que dividirlo en dos partes. Por un lado, está el Teatro GALA de Washington, que me ha apoyado mucho como creador, al igual que el Axelrod. He dirigido tres grandes musicales allí, y me atrevería a decir que han sido las producciones más ambiciosas en sus 49 años de historia. IN THE HEIGHTS acumuló 19 nominaciones a los premios Helen Hayes. En total, las producciones que he dirigido allí suman unas 40 nominaciones. Tenemos una relación muy sólida.

Cuando falleció Hugo Medrano, Rebeca me dijo que quería comisionarme un musical para celebrar el 50 aniversario de GALA. No estaba claro si yo lo escribiría, pero ella tenía claro que debía ser sobre Colombia. Yo ya tenía un vínculo fuerte con el país: he viajado allí varias veces, realizado talleres, y también trabajé con Misi Producciones en ELLA ES COLOMBIA. Así que ya tenía un camino recorrido en cuanto a folklore y realismo colombiano.

Cuando empecé a desarrollar el material, pensé que estaba creando un ballet, un libreto para una pieza muy coreográfica, como me pasó con CANDELA, FUERZA Y PASIÓN. Pero me di cuenta de que detrás había una historia de amistad entre un colombiano y un puertorriqueño. Una amistad profunda entre hombres, de esas que no se suelen contar.

A medida que desarrollaba la obra, la gente conectaba con esa relación tan sincera entre los dos amigos. Entonces decidí que a través del amigo puertorriqueño entraríamos en el folklore caribeño, y a través del colombiano, en el de Colombia.

Gracias a R.Evolución Latina y al Pregones Theater, pudimos transformar el proyecto en un programa educativo gratuito. 56 personas tomaron clases de danza, canto e interpretación; 47 llegaron a formar parte del elenco. La mitad eran internacionales: de México, España, Perú, Argentina… becados por R.Evolución Latina. Aprendí muchísimo de este proceso.

El libreto aún está en desarrollo, pero estoy muy emocionado porque ahora conozco mejor a los personajes: Azuquita y Anís. Sé quiénes son y me falta explorar hasta dónde pueden llegar. La parte coreográfica está empezando ahora. El estreno será en mayo de 2026 en el Teatro GALA de Washington DC.

BroadwayWorld: Imagino que para entonces se reducirá el reparto, ¿no?

Luis Salgado: Sí, será un elenco completamente nuevo. Haremos audiciones para ello. Este proceso educativo me ha servido para descubrir las historias de cada personaje y tenía ese propósito formativo. El colombiano lo interpretó un chico peruano, el puertorriqueño, un español… Pero el siguiente paso ya será una producción profesional. Justo antes, en marzo de 2026, estrenaré el revival de 1776 en el Ford’s Theatre, también en Washington.

Será la primera vez que haga en una misma temporada un espectáculo para el circuito más comercial y otro para el off. Así que optaré a los Helen y a los Hayes.

BroadwayWorld: Y a largo plazo, ¿os planteáis llevar AGUARDIENTE al circuito comercial?

Luis Salgado: Me encantaría decirte que sí, pero dependerá de cómo se reciba el material y a dónde nos lleve el siguiente paso. Sería mentira decirte que no estoy nervioso: es la primera vez que dirijo, coreografío y además escribo el libreto. Hay mucho por hacer… ¡el año que viene te cuento!

BroadwayWorld: Al mismo tiempo, te embarcas en 1776, un musical clave para la historia de Estados Unidos. ¿Harás algo tan revolucionario como con IN THE HEIGHTS?

Luis Salgado: Tengo que pensarlo mucho. Te confieso que es una producción que me tiene dándole muchas vueltas. El 4 de julio de 2026 estaremos contando esta historia 250 años después de la firma de la Declaración de Independencia. Para mí, como latino, contar esta historia en un momento tan relevante del país tiene un gran peso.

No se trata de un enfoque político, sino humano: por qué esos padres fundadores discutieron, lucharon y no durmieron hasta llegar a ese documento, que fue también el inicio de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos.

Pero también pienso en el hecho de que muchos de ellos tenían esclavos. Eso me hace reflexionar y me da licencias creativas para plantear otra perspectiva. Voy a activar el Caribe en la música, añadir percusión en las orquestaciones y permitir que la voz del esclavo esté presente, a través de los arreglos de mi amigo Daniel Gutiérrez. A partir de ahí, nacerán las reglas del juego. El resto… te lo cuento cuando llegue el momento.

BroadwayWorld: Precisamente Daniel es el compositor de AGUARDIENTE, ¿no?

Luis Salgado: Sí, llevo apostando por él desde hace 14 años. Lo conocí en Colombia, y peleé para que fuera mi director musical en la gira nacional de ON YOUR FEET! —y lo logré. Luego fui su patrocinador, y desde entonces le asigno proyectos. Actualmente trabaja conmigo en cuatro musicales: AGUARDIENTE, las orquestaciones de 1776 y dos obras nuevas: VALENCIA y GROWING UP WITH BIG HAIR.

En todas esas obras está presente su raíz cultural. Es bonito porque él no viene del teatro musical, pero aporta su herencia y eso enriquece muchísimo el género. Aunque a veces cuesta integrarlo en este formato, la recompensa es inmensa. Su visión eleva lo que podemos ofrecer sobre el escenario.

BroadwayWorld: Hablando de raíces culturales, no podemos dejar de mencionar la fuerte presencia latina este año en Broadway. BUENA VISTA SOCIAL CLUB y REAL WOMEN HAVE CURVES coinciden en cartel, algo histórico.

Luis Salgado: Es un momento hermoso. Que BUENA VISTA esté en Broadway, con esa música tan icónica, y un elencazo con gente como Julio Monge o Carlos González, es maravilloso. Lo vi off-Broadway y quiero verlo en Broadway. Me llena de alegría que esta música llegue al corazón del mundo.

Por otro lado, tengo a mi mentor y amigo Sergio Trujillo haciendo su debut como director con REAL WOMEN HAVE CURVES. Lo he visto y pronto asistiré al estreno. Estoy muy orgulloso de Justina Machado, con quien trabajé en THE MAMBO KINGS en 2004, y también de Florencia Cuenca, gran actriz y esposa de Jaime Lozano, que hizo los arreglos coreográficos. Los conozco desde hace más de 20 años y he visto cómo han luchado por sus sueños. Es muy emocionante.

BroadwayWorld: ¡Qué gran momento para la representación latina en Broadway! Y que por primera vez coincidan dos musicales de temática latina tan diferentes es una muestra de la diversidad creativa del patrimonio cultural latinoamericano.

Luis Salgado: Totalmente. Espero que esto abra puertas, y que no tengamos que esperar otros diez años para que se repita.

BroadwayWorld: Mencionas a Sergio Trujillo, quien además ha coreografiado las secuencias de baile de la versión cinematográfica de KISS OF THE SPIDER WOMAN, protagonizada por Jennifer Lopez, que se estrena en octubre. Tú y tu hijo Hikari participáis en la película. ¡Cuéntame!

Luis Salgado: Estoy muy feliz. Sergio, en su afán de representar a la comunidad que le ha visto crecer como creador, llamó a gente como Gabriela García, Liz Ramos, Nina Lafarga, Carlos González… y también a mí. Estar rodeado de tantos artistas latinos que han marcado Broadway es un privilegio. Además, comparto escena con mi hijo, que aparece junto a JLo en una de las secuencias. ¡Y él me está dando clases ahora! Está en la película, en el Met y en el grupo KidzBop. Imagínate el orgullo.

BroadwayWorld: Para cerrar, con el panorama mundial actual, ¿qué le pedirías a Broadway y qué esperas del público?

Luis Salgado: No le puedo pedir a Broadway nada, ni decirle al público cómo debe reaccionar. Solo puedo trabajar, crear y tratar de ser un ente cultural auténtico dentro de mi arte, cuando sea posible. Pero sí le pido a los soñadores del mundo —como tú, como mi esposa— que nos unamos en nuestros esfuerzos para crear más arte que represente nuestro amor y nuestra pasión.

Si lo hacemos bien, si lo hacemos con verdad, entonces Broadway cambiará. Broadway es lo que es, pero si llegamos con productos sólidos, valiosos, no nos van a dar la espalda.

Tampoco puedo pedirle al público que se siente a ver AGUARDIENTE si no siente que le habla a su verdad. Lo que me queda es trabajar para que este show —y todos los que mencionamos— tenga la capacidad artística de mantener al público no solo en sus butacas, sino al borde de ellas. No quiero un favor; sé que nos toca trabajar. Y si cada uno hace su parte, Broadway abrirá sus brazos y seguiremos creando más.

BroadwayWorld: ¡Amén! Muchas gracias, Luis.

Luis Salgado: Gracias a ti.

Comments