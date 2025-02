INTERVIEW: Pepe Ocio y Víctor González nos hablan de PRISCILLA: REINA DEL DESIERTO

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



Fotografía: Alexandra Durana

PRISCILLA: REINA DEL DESIERTO hará la última parada de su gira nacional en el Teatro Olympia de València el próximo 1 de marzo, donde podrá verse hasta el 6 de abril, y su protagonista Víctor Gómez y su director Pepe Ocio nos han recibido en el teatro para contarnos por qué el público no deber perderse este espectáculo.

BroadwayWorld: Esta es la producción del 30 aniversario de la película original. ¿Por qué 30 años después la misma historia con los mismos personajes sigue siendo relevante?

Pepe Ocio: Porque de lo que habla es universal. Son 3 generaciones de personas, en este caso dos drag queens y una mujer trans, familia no de sangre, que deciden hacer un viaje que les va a cambiar la vida. Se suma una banda sonora con temas de los 70 y 80 que todo el mundo conoce y ha debido bailar miles de veces. La mezcla de las dos cosas es muy atractiva, lo que gusta es porque nos toca en algún lugar y lo que pasa durante la función sumado a una música tan conocida, lo raro sería que no nos tocase por algún sitio.

Victor González: Salvando todas las distancias, también Romeo y Julieta habla de temas universales y se sigue representando. Este habla de amor, de amistad, de autoconocimiento, de respeto. Habla de cosas que tienen que funcionar. Pongas tres Drag Queens, tres mecánicos o lo que sea, en realidad la condición y la profesión de los personajes da un poco igual, es que el tema es universal. También hay muchas cosas que hablamos que, por desgracia, están vigentes, conque claro que funciona.

Luego la suerte de tener un vestuario premiadísimo y una banda sonora de locos.

BroadwayWorld: ¿Quién es Tick y cómo se relaciona con el resto de personajes de la obra?

Fotografía: Alexandra Durana

Víctor González: Tick es un señor de mediana edad que trabaja en Sydney en un garito de mala muerte, haciendo transformismo. Pero él se lo toma como si trabajara en el mejor teatro en Broadway, y se lo curra mucho. Es súper exigente con eso y se trabaja mucho el playback. Aunque esté en un sitio de mala muerte, se lo toma muy en serio.

Luego, a nivel personal, es un hombre que se está aceptando, que aún sigue teniendo muchas preguntas y muchas dudas y muchos complejos. Además tiene una vida anterior en la que tuvo un hijo y de repente hay que tomar responsabilidades.

Ese es el chispazo que hace que la llama de la función arranque, hacerse responsable de una personita de 9 años que pregunta quién es su padre. La madre del niño está harta y le dice que tiene que venir a conocerlo. Eso le hace ponerse en frente de un espejo y aceptarse tal como es para que su hijo le acepte como tal.

En cuanto a su relación con los demás, él es un poco un bombero que va apagando fuegos que van encendiendo las otras dos locas. Son opuestos, y se aman y se odian con la misma pasión. Él es muy inteligente, y entonces elige a dos personas super complementarias para él que le dan fuerza y seguridad. Los sube al autobús para ser capaz de hacer ese viaje y terminarlo vivo.

BroadwayWorld: ¿Y cómo se relacionan los 3 personajes principales entre sí y cómo ha sido dirigirlos en esa relación que tienen?

Pepe Ocio: El jamón del sándwich es Víctor, es Tick. Él es el pegamento. Realmente Bernadette y Felicia no se soportan.

No se soportan porque a uno le dará envidia la juventud del otro, la libertad del otro... al otro, la sabiduría, la tranquilidad... le debe dar rabia. He trabajado mucho con ellos, el por qué se llevan como se llevan pero también por qué se necesitan. Al final les dije: tú no soportas a Felicia, ¿entonces por qué ellos inician ese viaje? Bernadette por ejemplo se va porque se ha muerto su pareja y porque no debe tener en la nevera más que chopped caducado. No tiene pasta y de repente le dicen: “hay buffet libre”.

Tick, sin embargo, sí que está justo entre los dos mundos. Está entre la aceptación y la libertad que tiene Felicia y la madurez y el sentido común que tiene Bernadette, y también entiende por la edad todo lo que ha debido pasar Bernadette para llegar a donde está. Al final realmente seguramente ellos acaban llevándose bien gracias a Tick.

BroadwayWorld: ¿Cuál es vuestro número musical favorito del espectáculo y por qué?

Víctor González: Yo tengo que decir uno mío. A mí hay una canción que me flipa de toda la vida, que es Macarthur Park, y me vuelve loco todo lo que pasa en escena con esa canción. Pero mi momento favorito de la función es el último medley de los saludos, cuando se encienden las luces de la sala y se pone todo el mundo a bailar. Ese momento a mí me vuelve loco porque los vemos y ya están fuera de sí y nos tiran besos... es cuando te das cuenta que tenemos ese ese poder de transformar aunque sean 3 horas de la vida de alguien, para mí es mi momento favorito de la función.

Pepe Ocio: Yo, como lo veo desde fuera, tengo varios. MacArthur de mis canciones favoritas, pero yo creo que por la complejidad y porque está todo el mundo en escena, I Will Survive. La canción es un himno, y ver empezar aquello es emocionante. Al final está toda la compañía en escena, para mí es muy bonito, aparte porque la canción me fascina, por ver a toda la compañía en escena. Es muy emocionante.

Víctor González: Y la reacción del público de ¡no puede pasar otra cosa más!, pues aparece un indígena, luego turistas, el becario, más gente... la gente aplaude como... ¿Qué más van a hacer? ¡Va a a explotar el teatro!

BroadwayWorld: ¿Cuántos sois en general? En total, entre gente en escena y detrás de escena.

Víctor González: Entre los que estamos delante y sastres, caracterización, maquinistas, luces, sonido...

Pepe Ocio: Regiduría...

Víctor González: Gente que cuida a los niños... 40 o 50. ¡Vamos a tener que ampliar para caber todos!

BroadwayWorld: Y por último, ¿por qué tiene que venir la gente aquí al Teatro Olympia a ver PRISCILLA?

Pepe Ocio: Porque creo que es un musical del que como mínimo sales de buen humor, y de ahí para arriba. Si tienes un mal día, te lo va a cambiar. Si estás sensible, te va a dar como gustirrinín, si quieres bailar, vas a salir y vas a quemar València. Tiene un montón de características y todas tienen que ver con la celebración de la vida, de la música, de la diversidad, de la familia... Tiene que ver con la celebración, y celebrar creo que siempre nos viene bien a todos.

Víctor González: Es un espectáculo que te ayuda a hacer un paréntesis en lo que te esté pasando. Si es bueno, lo unes; pero si es malo, hay un paréntesis y tienes tres horas para disfrutar y desconectar de cualquier cosa. Cuando los vemos en los saludos o cuando luego nos esperan fuera nos dicen: "Wow, se me ha olvidado la hipoteca". Es de agradecer que puedas desconectar, y creo que este espectáculo no solo es divertido, sino que te puedes emocionar. Como un momento de desenchufar de tu vida y enchufar de aquí.

Esta entrevista se ha realizado gracias a la inestimable ayuda de Alexandra Durana.

SOM Produce es la encargada de poner sobre las tablas esta producción que celebra el 30 aniversario de la película original y que cuenta con Sharonne como BERNADETTE, Víctor González como TICK y Daniel Garod como FELICIA. Junto a ellos, Esteban Oliver es BOB / ALTERNANTE BERNADETTE, Ángel Saavedra es ALTERNANTE BOB, Sara Navacerrada es MARION, Lilian Cavale es CYNTHIA, Malia Conde es SHIRLEY, las divas son Anna Lagares, Paula Moncada y Rossana Carraro, Raúl Maro es MISS UNDERSTANDING / COVER FELICIA, Alejandro Molina es FRANK / COVER TICK y Adrián García Benítez es JIMMY.

Comments