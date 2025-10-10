Finalistas de la 17ª edición de los Premios del Teatro Musical

Enter Your Email to Unlock This Article



La 17ª edición de los Premios Teatro Musical (PTM) ha revelado a sus finalistas, reconociendo lo mejor de la escena musical española en un año de gran diversidad y calidad escénica. La segunda ronda de votaciones permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, fecha límite para que el jurado y el público especializado determinen los ganadores de una temporada especialmente rica en producciones originales y reposiciones destacadas.

El musical ÀNIMA (Teatre Nacional de Catalunya) se posiciona como el más nominado de esta edición, con 12 candidaturas, seguido de GYPSY (Teatro del Soho CaixaBank) con 10 nominaciones, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL (beon. Entertainment) con 9, y COME FROM AWAY (The Stage Company – TSC) con 8. Estas producciones lideran una lista que evidencia el excelente momento creativo y técnico del teatro musical en España.

FINALISTAS PTM17

Musical

ÀNIMA – Teatre Nacional de Catalunya

AVENUE Q – Gran Teatro Príncipe Pío, S.L.

COME FROM AWAY – The Stage Company – TSC

GYPSY – Teatro del Soho CaixaBank

LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL – beon. Entertainment

Musical Familiar

CHRISTMAS DREAMS – El Negrito Producciones

ESTOY SOLO EN CASA – La Compañía de Row

LA BELLA DURMIENTE, EL MUSICAL DE TUS RECUERDOS – Trencadís Produccions S.L.

MADAGASCAR, EL MUSICAL – Sunset Entertainment S.L.

PINOCHA, EL MUSICAL – La Ratonera 2002 S.L.

Musical OFF PTM

ASESINATO PARA DOS – El Tío Caracoles Production Company

ATRAPADAS EN LA OFI – La Coja Producciones / La Buena Cara Creación y Comunicación S.L.

BODAS DE SANGRE, EL MUSICAL – King Entertainment

FRIENDS THE MUSICAL PARODY – Saga Producciones

TICK, TICK… BOOM! – Gran Teatro Príncipe Pío, S.L.

Musical Original

ÀNIMA – Teatre Nacional de Catalunya

ATRAPADAS EN LA OFI – La Coja Producciones / La Buena Cara Creación y Comunicación S.L.

BODAS DE SANGRE, EL MUSICAL – King Entertainment

HAVI POTTER – Brodwei

LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL – beon. Entertainment

Dirección de escena

Antonio Banderas – GYPSY

Carla Calabrese – COME FROM AWAY

Federico Barrios Fierro – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Oriol Burés, Víctor G. Casademunt y Gara Roda – ÀNIMA

Zenón Recalde – ASESINATO PARA DOS

Dirección musical

Arturo Díez Boscovich – GYPSY

Enric García – ÀNIMA

Gaby Goldman – ASESINATO PARA DOS

Iván Macías, María José Santos y Laurence Aliganga – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Santiago Rosso – COME FROM AWAY

Coreografía

Agustín Pérez Costa – COME FROM AWAY

Borja Rueda – GYPSY

Clara Casals y Chema Zamora – ÀNIMA

Federico Barrios Fierro – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Ross Coleman, Andrew Hallsworth y Toni Espinosa – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

Escenografía

Pizarro Studio (David Pizarro & Rober De Arte) – ÀNIMA

Tadeo Jones – COME FROM AWAY

Montse Amenós e Isidre Prunés – MAR I CEL

Ricardo S. Cuerda – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Alejandro Andújar, Joan Rodón y Emilio Valenzuela – GYPSY

Diseño de iluminación

Felipe Ramos y Juan José Beloqui – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Gonzalo González – COME FROM AWAY

Juan Gómez-Cornejo y Carlos Torrijos – GYPSY

Juanjo Llorens – LOS TACONES DE PAPÁ

Sylvia Kuchinow – ÀNIMA

Diseño de sonido

Carla Casanovas y Roc Mateu – ÀNIMA

Eugenio Mellano Lanfranco – COME FROM AWAY

Javier G. Isequilla – EL DÍA DE LA MARMOTA

Jordi Ballbé – MAR I CEL

Jordi Ballbé – GYPSY

Caracterización

Aarón Domínguez – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Dorita Jerez y Eva Vega – CHRISTMAS DREAMS

Eva Fernández – MAR I CEL

Laura Rodríguez – GYPSY

Natàlia Albert – ÀNIMA

Figurinista

Antonio Belart y Rafael Garrigós – GYPSY

Eduardo de la Fuente – AVENUE Q

Juan Ortega – CHRISTMAS DREAMS

Marietta Calderón – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Oriol Burés – ÀNIMA

Actriz protagonista

Anabel García – TICK, TICK… BOOM!

Cristina Picos – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Lydia Fairén – GYPSY

Mela Lenoir – COME FROM AWAY

Paula Malia – ÀNIMA

Actor protagonista

Alexandre Ars – THE BOOK OF MORMON

Andrés Navarro – WE WILL ROCK YOU, EL MUSICAL

Edgardo Moreira – COME FROM AWAY

Oriol Burés – ÀNIMA

Víctor González – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

Actriz de reparto

Alba Cuartero – EL MÉDICO, EL MUSICAL

Carme Conesa – GYPSY

Diana Roig – ÀNIMA

Mary Capel – AVENUE Q

Pepa Lucas – COME FROM AWAY

Actor de reparto

Alberto Scarlatta – AVENUE Q

Argentino Molinuevo – COME FROM AWAY

Carlos Seguí – GYPSY

Esteban Oliver – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

Víctor G. Casademunt – ÀNIMA

Interpretación destacada femenina

Alicia Miota – LA BELLA DURMIENTE, EL MUSICAL DE TUS RECUERDOS

Anna Lagares – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

Gabriela Bevacqua – COME FROM AWAY

Laia Prats – GYPSY

Lucía Ambrossini – AVENUE Q

Interpretación destacada masculina

Aaron Cobos – GYPSY

Adrián Lastra – MEDUSA

Adrián Salzedo – SUEÑOS, EL MUSICAL

Alex Forriols – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL

Dídac Flores – ASESINATO PARA DOS