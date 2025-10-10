Finalistas de la 17ª edición de los Premios del Teatro Musical

ÀNIMA (Teatre Nacional de Catalunya) se posiciona como el más nominado de esta edición, con 12 candidaturas.
La 17ª edición de los Premios Teatro Musical (PTM) ha revelado a sus finalistas, reconociendo lo mejor de la escena musical española en un año de gran diversidad y calidad escénica. La segunda ronda de votaciones permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, fecha límite para que el jurado y el público especializado determinen los ganadores de una temporada especialmente rica en producciones originales y reposiciones destacadas.
El musical ÀNIMA (Teatre Nacional de Catalunya) se posiciona como el más nominado de esta edición, con 12 candidaturas, seguido de GYPSY (Teatro del Soho CaixaBank) con 10 nominaciones, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL (beon. Entertainment) con 9, y COME FROM AWAY (The Stage Company – TSC) con 8. Estas producciones lideran una lista que evidencia el excelente momento creativo y técnico del teatro musical en España.
FINALISTAS PTM17
Musical
Musical Familiar
Musical OFF PTM
Musical Original
Dirección de escena
Dirección musical
Coreografía
Escenografía
Diseño de iluminación
Diseño de sonido
Caracterización
Figurinista
Actriz protagonista
Actor protagonista
Actriz de reparto
Actor de reparto
Interpretación destacada femenina
Interpretación destacada masculina
Videos