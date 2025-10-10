 tracker
Finalistas de la 17ª edición de los Premios del Teatro Musical

ÀNIMA (Teatre Nacional de Catalunya) se posiciona como el más nominado de esta edición, con 12 candidaturas.

By: Oct. 10, 2025
Finalistas de la 17ª edición de los Premios del Teatro Musical Image
La 17ª edición de los Premios Teatro Musical (PTM) ha revelado a sus finalistas, reconociendo lo mejor de la escena musical española en un año de gran diversidad y calidad escénica. La segunda ronda de votaciones permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, fecha límite para que el jurado y el público especializado determinen los ganadores de una temporada especialmente rica en producciones originales y reposiciones destacadas.

El musical ÀNIMA (Teatre Nacional de Catalunya) se posiciona como el más nominado de esta edición, con 12 candidaturas, seguido de GYPSY (Teatro del Soho CaixaBank) con 10 nominaciones, LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL (beon. Entertainment) con 9, y COME FROM AWAY (The Stage Company – TSC) con 8. Estas producciones lideran una lista que evidencia el excelente momento creativo y técnico del teatro musical en España.

FINALISTAS PTM17

Musical

  • ÀNIMA – Teatre Nacional de Catalunya
  • AVENUE Q – Gran Teatro Príncipe Pío, S.L.
  • COME FROM AWAY – The Stage Company – TSC
  • GYPSY – Teatro del Soho CaixaBank
  • LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL – beon. Entertainment

Musical Familiar

  • CHRISTMAS DREAMS – El Negrito Producciones
  • ESTOY SOLO EN CASA – La Compañía de Row
  • LA BELLA DURMIENTE, EL MUSICAL DE TUS RECUERDOS – Trencadís Produccions S.L.
  • MADAGASCAR, EL MUSICAL – Sunset Entertainment S.L.
  • PINOCHA, EL MUSICAL – La Ratonera 2002 S.L.

Musical OFF PTM

  • ASESINATO PARA DOS – El Tío Caracoles Production Company
  • ATRAPADAS EN LA OFI – La Coja Producciones / La Buena Cara Creación y Comunicación S.L.
  • BODAS DE SANGRE, EL MUSICAL – King Entertainment
  • FRIENDS THE MUSICAL PARODY – Saga Producciones
  • TICK, TICK… BOOM! – Gran Teatro Príncipe Pío, S.L.

Musical Original

  • ÀNIMA – Teatre Nacional de Catalunya
  • ATRAPADAS EN LA OFI – La Coja Producciones / La Buena Cara Creación y Comunicación S.L.
  • BODAS DE SANGRE, EL MUSICAL – King Entertainment
  • HAVI POTTER – Brodwei
  • LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL – beon. Entertainment

Dirección de escena

  • Antonio Banderas – GYPSY
  • Carla Calabrese – COME FROM AWAY
  • Federico Barrios Fierro – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Oriol Burés, Víctor G. Casademunt y Gara Roda – ÀNIMA
  • Zenón Recalde – ASESINATO PARA DOS

Dirección musical

  • Arturo Díez Boscovich – GYPSY
  • Enric García – ÀNIMA
  • Gaby Goldman – ASESINATO PARA DOS
  • Iván Macías, María José Santos y Laurence Aliganga – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Santiago Rosso – COME FROM AWAY

Coreografía

  • Agustín Pérez Costa – COME FROM AWAY
  • Borja Rueda – GYPSY
  • Clara Casals y Chema Zamora – ÀNIMA
  • Federico Barrios Fierro – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Ross Coleman, Andrew Hallsworth y Toni Espinosa – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

Escenografía

  • Pizarro Studio (David Pizarro & Rober De Arte) – ÀNIMA
  • Tadeo Jones – COME FROM AWAY
  • Montse Amenós e Isidre Prunés – MAR I CEL
  • Ricardo S. Cuerda – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Alejandro Andújar, Joan Rodón y Emilio Valenzuela – GYPSY

Diseño de iluminación

  • Felipe Ramos y Juan José Beloqui – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Gonzalo González – COME FROM AWAY
  • Juan Gómez-Cornejo y Carlos Torrijos – GYPSY
  • Juanjo Llorens – LOS TACONES DE PAPÁ
  • Sylvia Kuchinow – ÀNIMA

Diseño de sonido

  • Carla Casanovas y Roc Mateu – ÀNIMA
  • Eugenio Mellano Lanfranco – COME FROM AWAY
  • Javier G. Isequilla – EL DÍA DE LA MARMOTA
  • Jordi Ballbé – MAR I CEL
  • Jordi Ballbé – GYPSY

Caracterización

  • Aarón Domínguez – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Dorita Jerez y Eva Vega – CHRISTMAS DREAMS
  • Eva Fernández – MAR I CEL
  • Laura Rodríguez – GYPSY
  • Natàlia Albert – ÀNIMA

Figurinista

  • Antonio Belart y Rafael Garrigós – GYPSY
  • Eduardo de la Fuente – AVENUE Q
  • Juan Ortega – CHRISTMAS DREAMS
  • Marietta Calderón – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Oriol Burés – ÀNIMA

Actriz protagonista

  • Anabel García – TICK, TICK… BOOM!
  • Cristina Picos – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Lydia Fairén – GYPSY
  • Mela Lenoir – COME FROM AWAY
  • Paula Malia – ÀNIMA

Actor protagonista

  • Alexandre Ars – THE BOOK OF MORMON
  • Andrés Navarro – WE WILL ROCK YOU, EL MUSICAL
  • Edgardo Moreira – COME FROM AWAY
  • Oriol Burés – ÀNIMA
  • Víctor González – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO

Actriz de reparto

  • Alba Cuartero – EL MÉDICO, EL MUSICAL
  • Carme Conesa – GYPSY
  • Diana Roig – ÀNIMA
  • Mary Capel – AVENUE Q
  • Pepa Lucas – COME FROM AWAY

Actor de reparto

  • Alberto Scarlatta – AVENUE Q
  • Argentino Molinuevo – COME FROM AWAY
  • Carlos Seguí – GYPSY
  • Esteban Oliver – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO
  • Víctor G. Casademunt – ÀNIMA

Interpretación destacada femenina

  • Alicia Miota – LA BELLA DURMIENTE, EL MUSICAL DE TUS RECUERDOS
  • Anna Lagares – PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO
  • Gabriela Bevacqua – COME FROM AWAY
  • Laia Prats – GYPSY
  • Lucía Ambrossini – AVENUE Q

Interpretación destacada masculina

  • Aaron Cobos – GYPSY
  • Adrián Lastra – MEDUSA
  • Adrián Salzedo – SUEÑOS, EL MUSICAL
  • Alex Forriols – LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL
  • Dídac Flores – ASESINATO PARA DOS

