¡Feliz Fiesta de la Música!

En el Día de la Música, queremos celebrar nuestra pasión por el arte de la composición musical. Por ello hemos hablado con cinco de los compositores más importantes de España acerca de sus inicios, de su manera de trabajar, y de sus experiencias más significativas.

Si bien algunos de ellos entraron en contacto por primera vez con instrumentos musicales en su niñez, y se decidieron por una carrera profesional hacia el final de su adolescencia, otros tuvieron una infancia muy influenciada por la música, y empezaron a estudiarla de mayores. Por ejemplo, los padres de Dídac Flores y de Iván Macías eran músicos.

"Me acuerdo de mi de pequeño pasando las páginas de las partituras a mi madre", nos comenta Dídac, "y tocando el violín desde los cuatro años. A los ocho empecé a tocar el piano, y me estuve formando hasta los diecisiete, que es cuando me surgió mi primer proyecto". Iván, por su parte, recuerda que en su casa "siempre había música, así que para mí empezó todo como un juego, hasta que también se convirtió en mi vida, y empecé a pensar en melodías las 24h del día".

En cambio, el caso de Alícia Serrat es algo diferente, porque aunque Alícia fue una fan de los musicales desde los 13 años, no fue hasta sus 15 que tuvo la oportunidad de tocar un piano en casa: "Un día mis padres salieron a comprar y, con unos apuntes que había sobre acordes mayores en las instrucciones del piano, compuse mi primera canción. Esa experiencia fue, para mí, muy significativa, y por eso empecé a aprender de manera autodidacta, por placer".

También lo es el de Ferran González, ya que a pesar de que él sí que había podido estudiar música desde los ocho años, "no consideré dedicarme a ella profesionalmente hasta mis 21, tras componer tres o cuatro canciones para una muestra en la escuela Memory, de la que yo era profesor".

Si hay algo que los une a todos ellos, pues, es el amor no sólo a la música, sino al arte de contar historias. Para poder hacerlo con intensidad, "yo me sumerjo en el mundo del autor, intento entender su emoción, y procuro intensificarla a través de la melodía" (Iván Macías), "además pienso en los personajes" (Dídac Flores), y "me centro en la letra" (Ferran González).

Puesto que para en Teatro Musical una de las máximas es el trabajo en equipo, sus canciones favoritas frecuentemente se relacionan con aquellos momentos más cargados para sí a nivel emocional. Ferran, por ejemplo, recuerda con cariño El meu art, de MERDA D'ARTISTA, ya que "la cantaba yo mismo y tenía un fuerte componente autobiográfico"; a Dídac le impactó mucho LA VIDA EN PEDAZOS, porque fue su primera producción original, y pudo trabajar conjuntamente con Marc Flynn y Xènia Reguant; Alícia consiguió la fama internacional con PEGADOS, precisamente junto a Ferran; Iván recibió el reconocimiento unánime de la crítica y del público con EL MÉDICO; y José revive, gracias a una canción de EL ASCENSOR que se repite a lo largo de todo el musical, toda la historia cada vez que la toca.

"Como que cada vez tenemos más compositores y compositoras capaces de unas obras excelentes, me gustaría mucho que productoras grandes y pequeñas apostaran ahora más que nunca por la creación original hecha en España, con el fin de que nuestras obras convivan con las de Londres y de Broadway, y viajen a otros países", dice Alícia. Además estaría bien que hubieran, en realidad, más subvenciones para el teatro musical, "más escuelas de composición y dramaturgia específicas para el género" (José Masegosa), y hasta más premios que reconozcan la composición.

Para todos aquellos y aquellas que queréis empezar a estudiar música, o dedicaros a ella profesionalmente, estos compositores tienen varios consejos: "os diríamos que creáis en vosotros mismos" (Dídac Flores), "que procuréis mantener viva la llama de la pasión" (Ferran González), "que experimentéis para poder formaros como artistas" (José Masegosa), y que tengáis presente la idea de que "para componer buenas obras, no es cierto que haga falta tener un nivel muy alto de música, sino que simplemente hay que tener ganas y algo que decir" (Alícia Serrat).

¡Que tengáis un Feliz Día de la Música!

Alícia Serrat ha compuesto las canciones de CELEBREM, PEGADOS y CATALUNYA AIXECA EL TELÓ.

Ferran González es coautor de PEGADOS, y ha estado en MERDA D'ARTISTA y THE HOLE ZERO.

José Masegosa ha escrito las partituras de THE CLOWN, PINOCHO y TERAPIA.

Iván Macías ha trabajado para EL MÉDICO, LOS PILARES DE LA TIERRA y ¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES?

Dídac Flores es el compositor original de LA VIDA EN PEDAZOS, y ha participado en BARCELONA 24h y LA TRINCA: BIOGRAFIA NO AUTORITZADA.