El Musical Favorito de... Kery Sankoh

Hoy la cantante y actriz Kery Sankoh nos responde a cinco preguntas sobre su obra preferida. Esta artista, que podremos ver en Tina Turner: THE MUSICAL, es conocida por sus papeles en EL REY LEÓN, FOREVER KING OF POP y EL GUARDAESPALDAS.

¿Cuál es tu musical favorito y por qué?

RENT, porque es un musical muy especial para mí, mi tatuaje de No day but today lo confirma. Un verano, hace años, hice un taller de teatro musical donde representamos RENT, y fue tan bonito, y movió tantas cosas dentro de mí, que cuando terminó me quedé con una sensación de vacío que me dejó con ganas de más, y eso fue lo que me impulsó finalmente a estudiar teatro musical y querer dedicarme a esto.

¿Qué es lo que te parece más especial de él?

Me parece un musical donde se hablan de temas muy importantes que afectan a la sensibilidad, y te hacen empatizar mucho con los personajes. Pero lo que más me gusta es la lucha constante por sobrevivir y superar las adversidades, y lo más importante vivir el Aquí y el Ahora.

¿Cuál es tu momento favorito?

Como momento divertido diría que 'La vie Bohème' y, como momento entrañable, el 'I'll cover you' de Collins despidiéndose de Ángel.

¿Si tuvieras que elegir una canción, con cuál te quedarías?

Podría decir que todas jajaja, 'One song glory', 'Out tonight'... pero si eligiera una, sería el 'Will I?'. Musicalmente me encanta, oigo los acordes del principio y se me eriza la piel. A parte de eso, envía un mensaje de superación. Cuando ya has caído tan bajo que no puedes caer más, solo queda luchar e intentar ir hacia arriba.

¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Pues de RENT me hubiera gustado ser Mimi, porque pese a su juventud tiene las cosas muy claras. Quiere vivir, quiere sentir, quiere amar, quiere estar en el presente y disfrutarlo al límite porqué "no hay más que hoy".