El Musical Favorito de: Eva Diago

Hoy la actriz y cantante de Teatro Musical Eva Diago nos responde a cinco preguntas sobre su obra preferida. Esta artista, que podremos ver a partir del 9 de septiembre en GOLFUS DE ROMA, en el Teatro La Latina, es conocida por sus papeles en MAMMA MIA!, LOS MISERABLES y EL HOMBRE DE LA MANCHA.

¿Cuál es tu musical favorito y por qué?

La verdad es que tengo varios musicales favoritos. Por ello, si hablase de los que he interpretado, seguramente diría EL HOMBRE DE LA MANCHA. En cambio, si me tuviera que quedar con alguno de los que me gustaría interpretar, escogería SUNSET BOULEVARD, por cómo toca de cerca el mundo del artista, y del éxito y el fracaso.

¿Qué es lo que te parece más especial de él?

Quizá cómo profundiza en todo aquello complicado para los profesionales del espectáculo, cuando por ejemplo llegas a lo más alto, pero tienes que adaptarte, y aceptar el relevo, el paso del tiempo y el cambio de lo que te rodea.

¿Cuál es tu momento favorito?

Uno de los momentos más bonitos que tiene es aquél en el que Norma Desmond regresa a los estudios, y se siente removida. Creo que eso sólo se puede entender con intensidad cuando perteneces al mundillo.

¿Si tuvieras que escoger una canción suya, con cuál te quedarías?

Con 'As if we never said Goodbye'. Qué momento el de volver a sentirte en un plató o en un escenario... Es algo inexplicable.

¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Clarísimamente, el de la gran Norma, porque por edad, por registro vocal y por interpretación es un papel que me podría ir bastante bien. A nivel interpretativo creo que tiene muchísimos matices, que tiene una parte tragicómica maravillosa, y por eso me parecería todo un lujo poder hacer algo así.