EXCLUSIVE: Hablamos con Carla Calabrese, directora y productora de COME FROM AWAY en Argentina

BroadwayWorld Spain publica hoy una entrevista exclusiva en vídeo con Carla Calabrese, realizada en colaboración con Thomas Dylans, tras el éxito arrollador de la producción argentina de COME FROM AWAY en los Premios del Teatro Musical en España.

La obra, se convirtió en la gran vencedora de la noche del lunes 10 de noviembre, al obtener seis galardones, incluyendo Mejor Musical y Mejor Dirección para Calabrese, consolidando el alcance internacional del montaje surgido en Buenos Aires. El reconocimiento se sumó a sus doce nominaciones, la cifra más alta de esta edición, y situó a la compañía argentina en el centro de la atención del sector.

En nuestra entrevista exclusiva, Calabrese analiza el impacto artístico, humano y profesional de este recorrido, así como el lugar del teatro musical argentino en la escena internacional. Si quieres ver la entrevista haz click aquí.

El musical, que narra la historia de solidaridad nacida en Gander tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, compitió también en categorías como Mejor Actriz y Actor Protagonistas, Mejor Coreografía y Mejor Diseño de Luces y Escenografía. “Contar esta historia fue un privilegio”, señaló Calabrese en su discurso, donde destacó el trabajo del equipo argentino y la recepción del público español. La versión, seleccionada por los autores y productores de Broadway, completó entre 2024 y 2025 una aclamada temporada en el Teatro Marquina, tras cuatro años de éxito sostenido en Buenos Aires y una extensa gira por Argentina.

El triunfo en Madrid abrió nuevas posibilidades para la compañía: durante la gala, Carla recibió propuestas para que COME FROM AWAY regrese a la capital española en la temporada 2027 con el elenco completo. Paralelamente, la producción se prepara para su despedida en el Teatro Maipo los días 12 y 13 de diciembre de 2025, con dos funciones especiales que incluirán un encuentro con el público y una sesión de preguntas y respuestas con el elenco. Estos nuevos hitos se suman a una trayectoria internacional que ya cuenta con premios Hugo, ACE, Olivier y nominaciones a los Tony y al Grammy.

