CASTING CALL: WE WILL ROCK YOU convoca audiciones para bailarines

El Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío convoca audiciones para bailarines para WE WILL ROCK YOU. El musical oficial de Queen regresa a Madrid y buscan todos los personajes del musical. Su estreno está previsto el 8 de octubre de este año.

Los interesados, entre 18 y 35 años, deberán mandar un vídeo bailando y cantando la canción 'One Vision' acompañado de su CV, su número de teléfono y dos fotografías, una de cara y otra de cuerpo entero a audiciones@laestacion.com antes del 25 de junio.

Los candidatos seleccionados deberán acudir de forma presencial a la primera ronda de audiciones el próximo 28 de junio.

WE WILL ROCK YOU está ambientada en un futuro distócico en el que la individualidad es perseguida. Killer Queen es la responsable de una sociedad en la que la música, y cualquier otra forma de creación artística, está prohibida.

Solo algunos rebeldes desafían la represión mientras esperan la llegada del Soñador, Galileo, un líder que hará posible el regreso de la música a través del rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.