CASTING CALL: ÀNIMA abre audiciones para su nueva temporada en Barcelona

La productora del musical ÀNIMA ha abierto el casting para seleccionar intérpretes que formarán parte de la nueva producción que se representará en el Teatre Tívoli de Barcelona. Se buscan dos perfiles concretos: intérpretes de 18 a 35 años con sólida formación en danza, incluyendo claqué, y un excelente nivel de canto e interpretación; e intérpretes de 40 a 55 años, actor y cantante profesional, valorándose especialmente las habilidades en danza. Los ensayos comenzarán a mediados de enero, y la fecha de estreno está prevista para el 20 de febrero. Los seleccionados deberán cubrir varios personajes del musical.

Los interesados pueden enviar su candidatura antes del 1 de octubre a info@animaelmusical.com, adjuntando: nombre, apellidos y datos de contacto, currículum vitae, fotografía reciente, un vídeo bailando (libre) y un vídeo cantando (libre). Los candidatos preseleccionados serán convocados a una audición presencial a mediados de octubre (fecha y lugar por confirmar). Por el momento, no se buscan otros perfiles.

ÀNIMA, dirigida por Oriol Burés, Víctor G. Casademunt y Gara Roda, con coreografía de Clara Casals y Chema Zamora y coreografía de claqué de Sharon Lavi, se sitúa en la industria de la animación de los grandes estudios norteamericanos de finales de los años treinta. La historia narra la lucha y superación de las mujeres por abrirse camino en un sector hasta entonces dominado por hombres.

El musical es un homenaje a la libertad creativa y a la individualidad femenina, combinando canto, danza e interpretación en un espectáculo lleno de energía y emoción. ÀNIMA invita a los intérpretes a formar parte de un proyecto que celebra el talento y la pasión por el teatro musical.