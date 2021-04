CASTING CALL: Audiciones para WE WILL ROCK YOU

El Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío convoca audiciones para WE WILL ROCK YOU. El musical oficial de Queen regresa a Madrid y buscan todos los personajes del musical. Su estreno está previsto en octubre de este año.

Los interesados deberán mandar un vídeo interpretando la canción que corresponda según el personaje para el que desean audiciones acompañado de su CV y dos fotografías, una de cara y otra de cuerpo entero a audiciones@laestacion.com antes del 30 de mayo.

Los candidatos seleccionados deberán acudir de forma presencial a la primera ronda de audiciones el próximo 7 de junio.

Los papeles y las canciones para audiciones son los siguientes:

Galileo: Personaje masculino. Protagonista. Edad aparente 20-25 años. Tesitura vocal Tenor. Temas para audiciones "We Are The Champions" y "I Want To Break Free".

Scaramouche: Personaje femenino. Protagonista. Edad aparente 20-25 años. Tesitura vocal Soprano. Tema a interpretar "Somebody To Love".

Ozzy: Personaje femenino. Secundario. Edad aparente 20-25 años. Tesitura vocal Mezzo. Temas a interpretar "No One But You" o "I Want It All".

Britney: Personaje masculino. Secundario. Edad aparente 20-25 años. Importante vis cómica. Tesitura vocal Tenor. Tema a interpretar "I Want It All".

Khashoggi: Personaje masculino. Secundario. Edad aparente 30 en adelante. Tesitura vocal Tenor. Tema a interpretar "Seven Seas of Rhye".

Killer Queen: Válido ambos sexos. Personaje secundario. Edad aparente 40 en adelante. Tesitura vocal Mezzo/Soprano. Tema a interpretar "Another One Bites The Dust".

Pop: Personaje masculino. Secundario. Edad aparente 40 en adelante, Buenas dotes de interpretación. Tesitura vocal Barítono. Tema a interpretar "These Are The Days Of Our Lives".

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío cuenta actualmente en cartel con espectáculos musicales como Clandestino Cabaret o Cielo Santo Cabaret.

WE WILL ROCK YOU está ambientada en un futuro distócico en el que la individualidad es perseguida. Killer Queen es la responsable de una sociedad en la que la música, y cualquier otra forma de creación artística, está prohibida.

Solo algunos rebeldes desafían la represión mientras esperan la llegada del Soñador, Galileo, un líder que hará posible el regreso de la música a través del rock y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.