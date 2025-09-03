Bambalinas Revival: una sola noche para revivir el Bar de los Musicales en Madrid

Get Access To Every Broadway Story



Hace una década cerraba sus puertas en la calle Pelayo el Bambalinas Bar, conocido popularmente como el Bar de los Musicales. Aquel espacio se convirtió en un referente para los aficionados al teatro y al cine musical en Madrid, ofreciendo proyecciones de clásicos, sesiones de singalong y un célebre micro abierto en el que el público podía subir al escenario para interpretar sus canciones favoritas.

La experiencia generó una comunidad fiel de seguidores que trascendió la capital, con visitantes que acudían desde distintas ciudades de España e incluso del extranjero para disfrutar de un ambiente que mezclaba celebración, complicidad y pasión compartida por los musicales. Su cierre en 2015 dejó un vacío entre sus habituales, que durante años han mantenido vivo el recuerdo y el deseo de su regreso.

Ese reencuentro llegará el próximo 12 de septiembre con Bambalinas Revival – One Night Only, una velada concebida como homenaje al espíritu del local. La propuesta incluye canciones en directo, proyecciones de grandes títulos del género, momentos para el baile y la posibilidad de subir al escenario con micrófono en mano, en un formato que combina la nostalgia con el carácter festivo que definió al Bambalinas.

El evento tendrá lugar en Espacio Broadway (C/ San Vicente Ferrer, 55, Madrid), a partir de las 20:00h y hasta el cierre. Será una única oportunidad para quienes quieran reencontrarse con la esencia del bar que marcó a una generación de aficionados, así como para aquellos que deseen descubrir por primera vez cómo era una de las celebraciones más singulares de la escena musical madrileña.