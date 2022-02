BWW Spain Instagram TakeOver con Mara Jiménez (LIKE EL MUSICAPP)

Mañana, 22 de febrero, Mara Jiménez, protagonista de LIKE EL MUSICAPP, controlará durante 24 horas la cuenta de BroadwayWorld Spain en Instagram. La actriz compartirá todos los secretos de este musical que actualmente se puede ver en el Teatro Alfil de Madrid. ¿Te lo vas a perder?

Mara Jiménez nació en Sabadell en 1995. Se graduó en el año 2016 como Actriz de Teatro Musical por la Escuela Coco Comin de Barcelona y cuenta con más de 15 años de experiencia encima de los escenarios. Ha trabajado como actriz, cantante y codelo en proyectos como ¡A CANTAR! de Netflix, HAMLET de la compañía Escenics y WE WILL ROCK YOU en la Sala BARTS, entre otros. Además, en Enero del 2021 lanzó su primer sencillo en solitario, "Detrás del Espejo". Actualmente tiene un proyecto en redes sociales, donde es conocida con el nombre de "Croquetamente". Se trata de un espacio donde habla sobre Gordofobia, Autoestima, Salud Mental, TCA, etc., con la única intención de crear un impacto positivo que ayude a la gente a vivir con mayor paz y menos odio. También protagoniza, junto a Teresa López Cerdán, la obra GORDAS, en el Teatro Luchana de Madrid.

LIKE EL MUSICAPP, obra que Mara protagoniza junto a Pablo Puyol, y bajo la dirección de Esteban Ciudad, es un nuevo concepto de teatro, que te permitirá vivir la experiencia de una manera inmersiva. A través de la aplicación del musical, podrás interactuar con el resto de asistentes a la función, algo nunca antes visto en el teatro. El musical cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen a través de una aplicación para ligar. Parecen ser perfectos el uno para el otro, pero en la primera cita descubren que la otra persona no es lo que aparentaba ser.