Arrancan los ensayos de PEPITA JIMÉNEZ que se estrenará en octubre en el Teatro de la Zarzuela

La obra se podrá ver del 1 al 19 de octubre y las entradas están ya a la venta.
Los ensayos de PEPITA JIMÉNEZ ya están en marcha. Esta semana han comenzado los primeros ensayos de esta ópera en tres actos, que se estrenará del 1 al 19 de octubre en el Teatro de la Zarzuela, con entradas ya a la venta.
La obra cuenta con música de Isaac Albéniz y libreto de Francis Burnett Money-Coutts, basado en la novela de Juan Valera. Además, la versión del libreto y música es de Pablo Sorozábal. El resto del equipo técnico lo completan Guillermo García Calvo a cargo de la dirección musical, con Giancarlo del Monaco encargado de la dirección de escena y Daniel Bianco de la escenografía. Finalmente, la iluminación será trabajo de Albert Faurá y el vestuario de Jesús Ruiz.
Por su lado, el reparto estará formado por grandes nombres de la ópera en España. El personaje de Pepita será interpretado por Ángeles Blancas, Maite Alberola y Carmen Romeu, mientras que el resto del elenco lo encabezan Leonardo Caimi, Antoni Lliteres, Ana Ibarra, Cristina Faus, Rodrigo Esteves, Rubén Amoretti, Pablo López, Josep Fadó y Iago García Rojas.
La historia de PEPITA JIMÉNEZ recoge la vida de Luis de Vargas, un joven seminarista que regresa a su casa para pasar las últimas vacaciones antes de la ordenación. Allí encontrará a Pepita Jiménez, una joven viuda de gran belleza prometida de su padre. Pronto el seminarista comprenderá que su pasión por la joven es más fuerte que su vocación sacerdotal.
Videos