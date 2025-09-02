Arrancan los ensayos de PEPITA JIMÉNEZ que se estrenará en octubre en el Teatro de la Zarzuela

Get Access To Every Broadway Story



Los ensayos de PEPITA JIMÉNEZ ya están en marcha. Esta semana han comenzado los primeros ensayos de esta ópera en tres actos, que se estrenará del 1 al 19 de octubre en el Teatro de la Zarzuela, con entradas ya a la venta.

La obra cuenta con música de Isaac Albéniz y libreto de Francis Burnett Money-Coutts, basado en la novela de Juan Valera. Además, la versión del libreto y música es de Pablo Sorozábal. El resto del equipo técnico lo completan Guillermo García Calvo a cargo de la dirección musical, con Giancarlo del Monaco encargado de la dirección de escena y Daniel Bianco de la escenografía. Finalmente, la iluminación será trabajo de Albert Faurá y el vestuario de Jesús Ruiz.

Por su lado, el reparto estará formado por grandes nombres de la ópera en España. El personaje de Pepita será interpretado por Ángeles Blancas, Maite Alberola y Carmen Romeu, mientras que el resto del elenco lo encabezan Leonardo Caimi, Antoni Lliteres, Ana Ibarra, Cristina Faus, Rodrigo Esteves, Rubén Amoretti, Pablo López, Josep Fadó y Iago García Rojas.

La historia de PEPITA JIMÉNEZ recoge la vida de Luis de Vargas, un joven seminarista que regresa a su casa para pasar las últimas vacaciones antes de la ordenación. Allí encontrará a Pepita Jiménez, una joven viuda de gran belleza prometida de su padre. Pronto el seminarista comprenderá que su pasión por la joven es más fuerte que su vocación sacerdotal.